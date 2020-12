Comienza el juicio en el TSXG por los ERES de Alcoa en San Cibrado

Larga exposición del abogado de Alcoa España para justificar el ERE que pretende acabar con el empleo de 524 trabajadores enla planta de aluminio en A mariña lucense. Incide la empresa en que la venta no es una solución en si misma porque neceita un precio eléctrico competitivo, algo que afirma también confirmó libery house. Critica a las adminsitraciones Xunta y gobierno central por no ser imparciales. No se llegó a un acuerdo porque afirma las condiciones no se dieron para una venta. A las puertas de la factoría de Alcoa los trabajadores montaron una barricada para mostrar su oposición al ERE.