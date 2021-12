GENTE VIAJERA DE GALICIA

Vigo, a cidade das luces de nadal e moito máis.

O noso destino final é Vigo pero non só iremos ver as luces senón tamén visitamos do "autentico" da cidade. Falamos coa persoa que nos guia que é Borja Concheiro que nos presenta o seu proxecto "Vigo turístico".