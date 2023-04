Borja San Ramón, coordinador nacional de Podemos Galicia

«Esperei ata o último momento e Podemos Galicia traballou activamente para un acordo»

Un acordo que finalmente non foi posible e que motivou a súa ausencia no acto político de Sumar o pasado domingo. En entrevista en Galicia en la Onda de Onda Cero o coordinador da formación recoñeceu que houbo «discrepancias» coa dirección estatal e que se abordaron no máximo órgano de Podemos. Nega que houbese presións ou que se vaian a adoptar medidas contra os membros de Podemos Galicia que si estiveron arroupando a Yolanda Díaz. «É incerto; non pasada nada», sinalou. Borja San Ramón insistiu en Onda Cero Galicia en que a folla de ruta do partido na comunidade segue a ser o respaldo ao proxecto de Sumar. Está convencido de que finalmente Ione Belarra e Lilith Vestrynge «van saber traballar para que se dé a mellor candidatura posible para as eleccións xerais»