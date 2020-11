Fernando Vázquez vuelve al banquillo en Guijuelo y Rolán, finalmente, esperará una semana más

Fernando Vázquez ofreció rueda de prensa previa al próximo partido del Deportivo. Será el domingo en Guijuelo, en dónde podrá sentarse ya en el banquillo el técnico blanquiazul, tras cumplir los cuatro partidos de sanción del comienzo de temporada. Está feliz por ello, Fernando. Eso sí, el que no le acompañará en el banquillo es Diego Rolan. Aunque Fernando no fue contundente, ahora inclina la balanza por darle una semana más de preparación para contar con él. Y es que, a medida que se sucedían los entrenamientos, tanto el grado de implicación de Rolan como su calidad individual apuntaban a poder darle unos minutos. Pero la reflexión sobre el estado del césped artificial de Guijuelo han inclinado finalmente la balanza hacia no forzar para evitar males mayores.

Por cierto, el siguiente próximo domingo se jugará el Deportivo-Racing de Ferrol, a las 19 horas en Riazor.

Por lo demás, Fernando tiró hoy de ejemplo del primer año de Jurgen Klopp en el banquillo del Manchester para seguir apelando al tiempo que pide para mejorar en el juego, aunque los resultados están llegando, con 10 puntos de 12 posibles. Y también aprovechó para opinar sobre Tebas y sus recientes declaraciones en un foro de MARCA. En ese sentido, Fernando llegó a decir que Tebas ya debería haber declarado hace tiempo ante la Justicia y que "Tebas miente descaradamente".

Por último, repasamo el resto del fin de semana, con cita hoy ya para el Deportivo Liceo en Lloret. Mañana, el Racing de Ferrol recibe al Compostela, con 150 espectadores en la grada. Y también hay que tener en cuenta el Depor Abanca-Atlético de Madrid, el próximo domingo en Riazor, a partir de las 16:15 horas.