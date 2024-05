Trabajadores de la planta de Nostián se manifiestan en Coruña este sábado

El sábado 25 de mayo se manifestarán en Coruña los trabajadores de la planta de reciclaje de Nostián. Saldrán a las doce de la Casa del Agua. Denuncian el estancamiento y la situación de abandono de esta planta. El Ayuntamiento de Coruña no actualiza el contrato de Albada, empresa que gestiona la planta, desde finales de 2019. Desde entonces prestan el servicio de forma precaria, según cuenta el comité de empresa, y sin saber cuál será su futuro. Además, denuncian el mal estado de las instalaciones, que aseguran ya ha causado más de un accidente, el último hace dos semanas. La manifestación será, dicen, el inicio de una serie de reivindicaciones que no pararán hasta que se aclare el futuro de la planta. Y el comité sigue pidiendo una reunión con el Ayuntamiento, propietario de la planta, y el Consorcio de As Mariñas, su principal cliente.