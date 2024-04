Presidente do Comité de Empresa de Nostián

Hadrián Canosa: "Vivimos con moita preocupación o futuro de Nostián, porque están en xogo os postos de traballo de 130 familias"

Hai preocupación, moita preocupación entre os traballadores de Nostián, aberta a opción de que o Consorcio das Mariñas poida deixar de ser cliente. Hoxe celébranse asambleas informativas tralas xuntanzas co Consorcio e co Concello da Coruña, que traballa nun plan de viabilidade que tamén contempla non recibi-lo lixo dos concellos do Consorcio.