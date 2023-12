El alcalde de Sada pedirá el archivo del procedimiento abierto contra él y dos concejales

El regidor señala que Juan Carlos Arisa fue cesado el 10 de diciembre de 2021 y a los once días presentó denuncia. Portela asegura que tiene la conciencia tranquila porque los expedientes demuestran que no hubo intencionalidad ni de perjudicar ni de beneficiar a nadie. Y aclara que las denuncias no son porque varios locales incumplan el horario, sino porque la cafetería de la Casa de la Cultura organizó bailes los viernes sin tener permiso para hacerlo. No le resta importancia al asunto pero asegura que no tiene mayor recorrido.