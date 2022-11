Las trabajadoras de las bibliotecas coruñesas siguen pidiendo soluciones a Inés Rey y a Gonzalo Castro

Estamos en María Pita antes de que comience el pleno municipal. Hay varias protestas y entre ellas, un día más, la del colectivo de las empleadas de las bibliotecas municipales. Inés Rey, acompañada por su jefe de Gabinete, Gonzalo Castro, mantuvieron una charla para insistir en la búsqueda de una solución a los problemas económicos de la concesionaria, LTM. Eso sí, hasta que no lo vean, no lo creen. Eso transmite Betty Rodríguez, presidenta del Comité en el micrófono de Onda Cero Coruña. Han conseguido cobrar, aunque fuera tarde y con la consiguiente penalización de comisión por descubierto de las entidades bancarias. Y, mientras que no lo vean y lean, incluso se esperan "un parche" para solucionar la concesión actual.

También hablamos en Más de Uno con el Vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, Ramón Sáez. Nos informa sobre el desabastecimiento de diferentes fármacos, como la amoxicilina.

Y otro de los asuntos del día viene marcado por la detención en Irán de la coruñesa Ana Baneira.