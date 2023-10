Todo preparado en el colegio de las Esclavas para celebrar el 75 aniversario el próximo sábado

MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, entre las 12:30 y las 14 horas.

Comenzamos programa con varios apuntes informativos de las últimas horas: la detención del presunto autor del asesinato de Elisa Abruñedo y la sentencia de un juzgado de Santiago que admite a trámite la denuncia de un vecino e invalida la decisión de ampliar el Chuac en su ubicación actual por no justificarla.

Nos trasladamos hasta la zona de Riazor, con el micrófono de Alberto Gómez Barros, para hablar con Julieta Jiménez de Llano, directora del colegio Esclavas. Este sábado se celebra una gran fiesta de cumpleaños. Este emblemático centro educativo vive estos días su 75 aniversario. Y el sábado se hará una gran fiesta de reencuentro en el que participarán más de 1.000 personas, exalumnos y profesores y demás personas vinculadas en este tiempo de vida al centro.

Celebramos hoy el Día Europeo de la Trata de Seres Humanos. Nos acompaña en el estudio Daniel Bóveda, responsable de ACCEM en Galicia.

Después del informativo de las 13:00 horas seguimos con más invitadas en el estudio. Hablamos de mayores y sus emociones, con Sara Marsillas, investigadora en el Insituto Matia, y con Sabela Couceiro, coordinadora del Área de Mayores de A Fundación.

Un miércoles más nos acercamos a la flora y la fauna de nuestro entorno de la mano del Grupo Naturalista Hábitat. Con Andrés Pereira y con Damián Romay.

Pilar Ozores y Luís Llera repasan la actualidad informativa local. Con protagonismo para el CHUAC, la detención del presunto asesino de Elisa Abruñedo, las primarias del Partido Socialista de Galicia y los presupuestos para 2024 de la Cámara de Comercio de A Coruña. Además, en los últimos minutos hemos conocido una sentencia judicial por la que el TSXG avala la modificación del plan urbanístico de A Coruña que convirtió los terrenos de La Solana en espacio público. Por lo tanto, se reconoce que los terrenos de La Solana no pueden ser vendidos por parte de la Autoridad Portuaria.

Y Alberto Gómez Barros, la deportiva. Preparan ya el Racing de Ferrol y el Deportivo los partidos del fin de semana. Eso sí, en el Racing de Ferrol pendientes del tobillo derecho de Brais Martínez. Y en el Deportivo, no trabajó con el grupo Lucas Pérez, que por cierto hoy está de santo, por una contusión en el partido de Ponferrada.