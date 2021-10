Presidente do Comité de Empresa de ElectroRayma

Roberto Montero: "Vivimos un lastre que nos leva a pechar e a perder 150 postos de traballo"

Os traballadores de ElectroRayma manifestaronse diante da Delegación do Goberno en Galicia. Conseguiron falar co Delegado e a Subdelegada, que lles manifestaron que van a instar as partes en conflicto, Navantia e ElectroRayma a sentarse. Roberto Montero, presidente do Comité de Empresa, atendeu a Onda Cero, amosando a sua preocupación por un conflicto xudicializado, dado que Navantia non paga traballos que recoñeceu ter realizados ElectroRayma. E isto está a provocar que estén en perigo 150 postos de traballo da filial. Agora irán a manifestarse á Xunta para tentar implicar a IGAPE, de cara a dar algún crédito que de oxíxeno a ElectroRayma, pendentes da resolución xudicial polos 4.7 millóns de euros reclamados por ElectroRayma.