CON LARA VIVERO

Más de Uno A Coruña 10/08/2022

Estamos pendientes de los incendios en As Pontes. Hablamos con el Alcalde, Valentín González Formoso, que nos habló del miedo que pasaron los vecinos por la cercanía del fuego. En Monfero, el colectivo Monfero di non celebró una misa de campo, para oponerse a la instalación del Parque Eólico de Pena do Corvo. Nos lo cuenta Vanesa Castro. Comienza una nueva edición del Mercado de la Cosecha y también del Noroeste Pop Rock. Y con Luís Llera, Aitana Regueiro y Alberto Gómez Barros repasamos la actualidad informativa. Alberto Gómez BArros también nos acerca las novedades del deporte, con l@s soci@s deportivistas renovando presencialmente su abono en Riazor. También comienza hoy la campaña de abonados del Racing de Ferrol.

Redacción