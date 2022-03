DEPORTES MÁS DE UNO, ONDA CERO CORUÑA 07/03/2022

De la infinita superioridad de Borja Jiménez a la infinita crítica de Emma Lustres a la Federación por el penalti no pitado en el Dépor-Racing

Empate sin goles en Riazor entre el Dépor y el Racing de Ferrol. Hubo dos paradones, eso sí. El de Mackay a David Rodríguez. Y el de Jeferson Quintana a Elitim. Pero éste fue un penalti clarísimo que no vio el árbitro. O no quiso ver. Borja Jiménez se mordió la lengua. La que no se mordió el twitter fue la consejera Emma Lustres, criticando infinitamente a la Federación Española por la ausencia del VAR en esta categoría. Nos acordamos de Santa Bárbara el día 7 de marzo, casi un año después del inicio de esta "téorica" competición profesional. El que habló de "infinitamente superior" fue el entrenador del Deportivo. Repasamos el resto del fin de semana con derrotas en el baloncesto, pero pleno de victorias para el Deportivo Liceo. Mañana, por cierto, se sorteará el calendario de la Golden Cup.