A decisión non ten marcha atrás e afecta a 22 traballadores

De Heus pechará a planta de piensos Biona en San Pedro de Nós o próximo 31 de marzo

A Multinacional De Heus, propietaria de piensos BIONA, decidiu poñer punto e final a 55 anos de actividade da planta que ten en San Pedro de Nós. A medida afecta a uns 22 traballadores. Algúns deles serán reubicados noutras plantas, como a de Soñeiro, en Sada, ou o Ceao, en Lugo. Cos que non sexan recolocados, tocará negociar a resolución do contrato. A empresa comunicou a decisión ós traballadores hai duas semanas e ten como obxectivo pechar a actividade en San Pedro de Nós o próximo 31 de marzo. Juajo Pedrosa é un dos Delegados Sindicais, en representación de CCOO, e atendeu a conversa con Onda Cero no programa Más de Uno A Coruña, ás portas da factoría. Polo tanto, tocará esperar a cómo se resolve este peche de actividade de Biona en San Pedro de Nós. O único que está claro, de momento, é que a decisión non ten marcha atrás.