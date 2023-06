Fernando Vázquez: "Álex Bergantiños, o home tranquilo; Escotet, o home amable e conversador que creo que non o está pasando ben"

Conectamos con Alberto Gómez Barros desde A Grela. Acaba de asistir a la conferencia de prensa ofrecida por Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera, para dar cuenta de los resultados y los números de la compañía. Y es que, aunque han aumentado las ventas de litros de cerveza, de 436 a 494, e incluso aumentó la facturación en 115 millones de euros, el incremento de los costes y la no repercusión de este incremento sobre los precios finales han provocado un descenso del beneficio. Si en 2021 hubo un beneficio de 95 millones de euros, en 2022 bajó a los 84 millones de euros.

Ignacio Rivera | Onda Cero Coruña

Con estas cifras, sigue el plan de inversión para el trienio 22-23-24, con 453 millones de euros. Destaca, evidentemente, la construcción y puesta en marcha de la nueva fábrica de Morás. El objetivo es acabarla irrenunciablemente en 2024, hecho por el que se aparca la planta proyectada en Brasil. Y la fábrica de Morás va a suponer la creación de más de 400 puestos de trabajo. En el año 2022 los empleos crecieron en un 8%, llegando a los 1573 empleados.

Y otro dato, porque sin dar detalles de la deuda, en medio de las cifras barajadas antes de beneficios, ingresos, gastos e inversión, se sitúa en 1,5% del EBDITA, intentando no cruzar la línea roja que supone igualar o superar el 2% del EBDITA.

Resultados Corporación Hijos de Rivera | Onda Cero Coruña

Estrella Galicia está ligada a A Coruña y, por supuesto, al Deportivo. Y del Deportivo hablamos. Acabamos de conocer la configuración de los grupos de la Primera Federación para la próxima temporada. Al final se aprobó la propuesta gallega, esto es, la división norte y sur, en la que los equipos de Madrid, Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B no jugarán en el grupo del Deportivo. Y hablamos con Fernando Vázquez sobre Álex Bergantiños. Bergantiños anunciaba ayer vía redes sociales del Deportivo que cuelga las botas. Lo hará tras un último partido que jugará, ya a modo de homenaje, con motivo del Teresa Herrera.

Fernando recuerda la figura de Álex como jugador, como capitán, como persona importante en el vestuario en su etapa como entrenador del Deportivo en dos etapas. También nos habla Fernando de cómo fue su relación con Juan Carlos Escotet, el dueño de ABANCA y, por consiguiente, del Deportivo. E incluso hablamos de David Villasuso, con el que coincidió durante unos meses. Fernando deja clara que su ilusión y su sueño fue siempre acabar su carrera como entrenador en el Deportivo. Por lo tanto, en este momento, diría sí a una llamada para reconducir al equipo desde el banquillo.

Después del informativo de las 13 horas, hablamos con Suso Martínez, en el día que la declaración de la Torre de Hércules como monumento patrimonio de la humanidad cumple catorce años.

Es día de Planetario. Borja Tosar y Óscar Blanco nos hablan del humo que llega desde Canadá, del turismo espacial e incluso de una nueva edición de Astro Trevinca.

Nos visita Juan Carlos Corbacho, que pasa a asumir la responsabilidad de secretario general de CCOO de Industria de Galicia, en sustitución de Víctor Ledo.

Juan Carlos Corbacho | Onda Cero Coruña.

Y acabamos programa recordando la división norte-sur de los grupos de primera Federación. Y haciendo referencia a las palabras de Carlos Mouriz sobre A Malata, que no tiene el visto bueno de la Liga para poder comenzar el campeonato, dado que aún no ha superado deficiencias. Por lo tanto, si no se remedia, el Racing de Ferrol tendrá que empezar el campeonato sin jugar en A Malata.