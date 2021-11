Delegado Sindical na UTE ATLÁNTICA

Argimiro Quintáns: "A xente que entrou nova non chega ó salario mínimo e estamos estancados na negociación do Convenio"

En febreiro de 2020 a UTE Atlántica, formada polas empresas Valoriza, Arias Infraestructuras e Sulo Ibérica, gañou a concesión do servicio de limpeza, reparación e mantenemento dos contenedores do Concello da Coruña. Daquela incorporaron novos traballadores, pero con unhas condicións económicas "indignas", como apuntou en Argimiro Quintáns. Agora toca negociar un novo convenio colectivo, pero a empresa non quere mellora-las condicións destes novos empregados. Por eso chega unha folga convocada para os días 12 e 26 de novembro, que pode ter continuidade para os días 9 e 10 de decembro si segue sin haber acordos.