Concello de Ourense e Avanza colaboran co Banco de Alimentos durante o Nadal

O Concello de Ourense e Avanza, empresa concesionaria do servizo de transporte urbano, colaboran co Banco de Alimentos na recollida de comida durante o Nadal. Durante os días 21 e 22 de decembro de 11.00 h a 14.00 h e de 16.00 h a 18.00 h, todas as persoas que o desexen poderán visitar o autobús que estará situado na praza do Bispo Cesáreo para colaborar coa recollida de alimentos que se levará a cabo xunto ao Banco de Alimentos de Ourense. Desta forma, Avanza quere achegar o transporte urbano á cidadanía, en especial á cativada, que poderá subir, coñecer as normas de seguridade do servizo e preguntar todas as curiosidades ao inspector que se atopará no autobús.

Ademais, todas as persoas que visiten o bus e acheguen alimentos para a campaña, recibirán un pequeno agasallo de Nadal para agradecer a súa solidariedade.“Énchenos de felicidade colaborar un ano máis co Banco de Alimentos de Ourense, especialmente nestas datas tan sinaladas” declarou Jose María Díaz, xerente de Avanza en Ourense quen sinalou que “estar preto de asociacións locais e apoiar as súas iniciativas é parte do compromiso de Avanza na cidade”.

