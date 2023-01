Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, en Onda Cero Galicia

Bravo afirma que los cambios en la cúpula de Industria generan «falta de seguridad e incertidumbre»

Considera «injusto» que se haya centrado en Raül Blanco, recientemente relevado como número dos del Ministerio, la responsabilidad por los problemas asociados a los PERTES ya que asegura que es una cuestión «del que está más arriba». El vicesecretario nacional de Economía del PP, Juan Bravo, espera que en el segundo PERTE de la automoción el Gobierno haya aprendido «del primer error» y que ahora «atenderá a las empresas» como Stellantis. En entrevista en Galicia en la Onda, Bravo insiste en que su formación ya advirtió de los problemas en la gestión administrativa de los parques eólicos que derivarían de la no prórroga del Ministerio. E insta al Gobierno a «replantearse» el mapa de la red de hidroconductores «para vertebrar» el territorio; recordamos que Galicia ha quedado excluida de la red. El popular también critica que productos básicos como el pescado no esté incluido en la rebaja del IVA, y por ello los ciudadanos no perciban una cesta de la compra más barata.