Vox Extremadura señala sobre las dimisiones en el partido que el rumbo bajo el liderazgo de Abascal "no puede ser mejor"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha señalado sobre las dimisiones que se están produciendo en distintos puntos del país en el seno de su formación que "el rumbo que tiene el partido bajo el liderazgo de Santiago Abascal no puede ser mejor", y ha invitado a mirar las encuestas para comprobarlo.

En este sentido, ha pasado a referirse sobre la situación de su partido en Extremadura, donde según ha afirmado los ciudadanos "cada vez confían más en la fortaleza de Vox" y "sobre todo" en la "firmeza" en sus "principios" y en que "no engañamos a nadie".

"Lo que dijimos que haríamos en la campaña electoral, lo estamos haciendo, por supuesto", ha espetado a preguntas de los medios tras el registro este viernes en Mérida de una iniciativa parlamentaria.

Así, ha remarcado que Extremadura no deja de ser una región "típica de España" en la que "no hay elementos distorsionadores en las elecciones como los partidos nacionalistas u otros factores que hagan que la tendencia nacional no se refleje aquí".

"Por lo tanto, si a Vox le va bien en la tendencia nacional, a Vox le va bien en la tendencia en Extremadura", ha espetado Ángel Pelayo Gordillo Moreno, quien ha considerado que "los extremeños cada vez confían más en la fortaleza de Vox y sobre todo en la firmeza en nuestros principios y que no engañamos a nadie".

MENORES MIGRANTES

Por otra parte, preguntado sobre el reparto de menores migrantes en España, el presidente de Vox en la Asamblea ha lamentado que "el reparto de los menores migrantes es aquello que dijeron que no iba a suceder y que va a suceder", tal y como su partido ya advirtió, y ha mostrado su oposición al mismo.

"Una vez más, y he de decir que, por desgracia, los acontecimientos nos dan la razón. Y, naturalmente, que nos opondremos a este reparto, ya siempre nos hemos opuesto", ha espetado, al tiempo que ha defendido que "los menores migrantes deben estar con sus familias y en sus países de origen". "Simplemente esto. Y, naturalmente, no repartidos por toda España", ha añadido.

Además, preguntado sobre si el reparto de migrantes continúa siendo una 'línea roja' de Vox para la negociación de cuestiones en Extremadura, ha indicado que "sí".

GAZA

Por otro lado, sobre la propuesta de Donald Trump para Gaza, ha considerado que "es posible" y "novedoso", además de "una vía para la resolución del conflicto de Gaza, que es una absoluta desgracia, sin que haya más derramamiento de sangre".

"Creo que vale la pena estudiarlo y por qué no ponerlo en funcionamiento", ha defendido el diputado autonómico de Vox, quien ha afirmado que "la población de Gaza, y sobre todo las mujeres de Gaza, están deseando una solución que las libere de la tiranía de Hamas".

Preguntado sobre si Vox cree que la solución sería que la población en Gaza deje su tierra, ha matizado que la propuesta es que lo haga "voluntariamente" ya que "se les da la oportunidad de no hacerlo" y si no quieren "que no se vayan".

"Es así de sencillo, se les ha dicho que voluntariamente si quieren irse pueden hacerlo mientras se reconstruye su país de los efectos indeseados naturalmente de la guerra, guerra que por cierto Hamas tiene algo que ver en su inicio. Israel se defiende de un ataque precedente, no lo olvidemos", ha espetado.

CUMBRE

Finalmente, sobre la Cumbre de Patriots en Madrid, Ángel Pelayo Gordillo ha dicho que espera y desea que "refuerce los partidos como Vox que defienden la voluntad de los ciudadanos frente a organizaciones que nadie ha elegido y que están organizándonos la vida". "Y que no se lo digan sino a los agricultores extremeños", ha añadido.

Así, ha confiado en que de la cita saldrá "una unión aún mayor y una fortaleza mayor de la tendencia creciente de los partidos soberanistas en Europa".

"Toda esa Agenda 2030 quedará en las chatarras de la historia. Eso está muerto, absolutamente muerto. Y frente a eso, frente a las teorías globalistas y las teorías totalitarias derivadas de esa Agenda 2030, se ha levantado la gente, los votantes en Europa, y eso se verá reflejado en la cumbre", ha indicado.