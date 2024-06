Unidas por Extremadura ve en el proyecto de Guardiola "los mejores defensores de los señoritos"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que el proyecto de la 'popular' María Guardiola en la región es un "producto" con el que desde su gobierno se convierten en "los mejores defensores de los señoritos".

En su turno de réplica en el Debate sobre el Estado de la Región este martes en la Asamblea, De Miguel ha incidido así en que su grupo combatirá ese proyecto, tratando de poner de manifiesto las "mentiras" del mismo a través de una "oposición constructiva" que, por ejemplo, planteará algo más de 300 propuestas de resolución esta tarde al citado debate.

Durante su intervención, De Miguel ha criticado también la "varita mágica" que el Ejecutivo regional de Guardiola decía que iba a aplicar en cuestiones como el empleo o la sanidad, y ha preguntado si al mismo "no se le cae la cara de vergüenza" de plantear como "prioridades" una rebaja fiscal a "los que más tienen" y, por ejemplo, acabar con la gratuidad de los comedores escolares.

La portavoz de Unidas por Extremadura, asimismo, ha reconocido que le "aburre" el "victimismo" que a su juicio practica el PP con el machismo, después de que el 'popular' José Ángel Sánchez Juliá haya reprochado durante el debate "ataques machistas" sufridos supuestamente por la presidenta María Guardiola.

"No sé a qué llamarán ataques machistas, pero les puedo asegurar me indignan y muestro toda mi solidaridad si la señora Guardiola ha sufrido ataques machistas", ha señalado Irene de Miguel.

Al mismo tiempo, ha reprochado a la presidenta de la Junta que "vende una cosa pero luego la letra pequeña es otra cosa", en cuestiones como por ejemplo las ayudas para la conciliación para contratar a personas que ayuden a las familias, o las ayudas para enfermos de ELA, sobre los que ha asegurado que "ni un euro ha llegado a ninguna familia" aún.

De igual modo, ha vuelto a rechazar la "revolución fiscal" aplicada por el Gobierno de María Guardiola, con la que a diferencia de lo que defiende aquél "no" se han beneficiado todos los extremeños.

En la misma línea, ha reprochado que la Junta haya eliminado el límite de renta para la concesión de becas universitarias; así como la postura de aquélla en materia de infraestructuras. "La varita mágica tampoco le ha funcionado con el tren, que sigue averiándose y sigue recordando que no tenemos un tren digno", ha criticado.

ALMARAZ

Por otra parte, y sobre la continuidad o no de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz, ha considerado "triste" que la Junta defienda que siga funcionando "la central más vieja de España", y ha recordado que, en todo caso, esta instalación no pertenece a la región sino a empresas.

"La central nuclear no es de Extremadura. Almaraz es de tres empresas con capital extranjero dos de ellos... El cierre de Almaraz no es una medida ofensiva ni injusta, es un cierre previsto, programado, como será el del resto de centrales nucleares del país", ha incidido.

Finalmente, en materia de Memoria Histórica, Irene de Miguel ha considerado que el Gobierno de Guardiola "no quiere cerrar heridas, quiere dejarlas abiertas, no quiere que la Historia se estudie como fue". "Pero no lo van a conseguir", ha sentenciado.