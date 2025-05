Un técnico de la Junta defiende la viabilidad de Tierra de Barros frente a los recelos de la UE: "no quieren regadíos"

El jefe de sección de Regadíos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Julián Gutiérrez Sánchez, con más de 20 años en el departamento, ha subrayado los recelos de la Unión Europea a este tipo de infraestructuras, durante su comparecencia, este miércoles, en la Comisión de Investigación sobre el proyecto de Tierra de Barros.

Este técnico de la Junta que lleva en esta sección desde 2002, ahora en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, pero anteriormente en la de Agricultura, con sus diferentes denominaciones, ha respondido a las preguntas de los grupos parlamentarios para aclarar su participación en el desarrollo del citado proyecto, cuya viabilidad desde el punto de vista técnico ha defendido, si bien ha matizado las dificultades a las que se enfrenta una iniciativa de tal envergadura, que supera un presupuesto de 300 millones de euros.

En concreto, y pese a la escasez de agua que viene mostrando en los últimos años el embalse de Alange, considera que hay agua suficiente para desarrollar el proyecto, ya que enmarca su bajo nivel a una situación puntual de sequía.

Asimismo, como participante en la documentación remitida a la Unión Europea para aclarar las "dudas" existentes sobre el proyecto, para lo cual incluso viajó a Bruselas para este fin, ha señalado que, como técnico, desconocía que el proyecto estuviera "suspendido" para recibir financiación con cargo al Programa de Desarrollo Rural, como así le ha planteado el diputado del Grupo Popular, Bibiano Serrano, quien ha solicitado su comparecencia.

En todo caso, sí se ha referido a los recelos que todo proyecto de estas características genera en la Unión Europea: "Bruselas no quiere regadíos", porque "no es que no quieran contaminación con nitratos", cuestión por la que fue requerida su participación en dicha reunión, ha remarcado, sino que no es partidaria de estas infraestructuras.

Con esta premisa, "ya vamos desfavorablemente allí", ha dicho, en relación a las reuniones y cuantas respuestas se han ido remitiendo a las dudas suscitadas por el proyecto. "Podemos contar la verdad que contemos, pero ya la credibilidad la tienen entre comillas", ha asegurado.

AGUA SUFICIENTE

En el caso concreto de los nitratos, ha argumentado que con la aportación de aguas superficiales de los embalses de Alange y de Villalba "posiblemente la contaminación al acuífero fuera a menos", porque su sobreexplotación "iba a ir a menos" debido a la menor utilización de pozos, lo que contribuiría "a que el nivel del acuífero subiera y que esa misma cantidad de nitrato se diluyera y las concentraciones fuesen menores".

Según ha apuntado, la contaminación por nitratos, la declaración de impacto ambiental y los recursos hídricos eran las tres cuestiones que "descuadraba" a la Unión Europea sobre el proyecto.

Sobre los recursos ha señalado que "eran por el ciclo de sequía que estábamos viviendo". Así, en respuesta a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha reiterado su rechazo al proyecto teniendo en cuenta el nivel del embalse, que actualmente está en el 35% tras las abundantes lluvias de este año, ha subrayado que confía en que "el embalse de Alange tiene suficientes recursos una vez que vuelva a su normalidad".

En todo caso, ha ofrecido datos sobre consumos previstos por el proyecto, que garantizarían su viabilidad hídrica, como así se trasladó asimismo en Bruselas cuando plantearon las mismas preguntas.

Así, ha explicado que la situación de Alange, que ha estado durante los últimos años incluso por debajo del 15% de su capacidad, se explica por "un ciclo de sequía de varios años" y con los embalses de cabecera también "bajitos", así como con un Convenio de Albufeira "que hay que cumplir", en el sentido de que el Guadiana debe llegar a la frontera con Portugal con unos caudales ecológicos establecidos.

En todo caso, ha señalado que si se pone en la piel de la Confederación Hidrográfica, y con un pantano de Alange cuyos usos actuales no son más que el abastecimiento a Mérida y el cumplimiento de los caudales ecológicos, entiende que ha estado destinando sus recursos a satisfacer los regadíos de las Vegas Bajas y el propio convenio de Albufeira.

Además, ha apuntado que el proyecto de Tierra de Barros tiene fijado un consumo de 50 hectómetros cúbicos, mientras que la capacidad de Alange "ronda los 1.000 o 900", por lo que si se llenara y, teniendo en cuenta que no tienen más consumo que "la evaporación, el abastecimiento de Mérida y algo de apoyo a las Vegas Bajas del Guadiana", aunque no lloviera habría agua "para muchos años".

Cabe señalar que Gutiérrez estuvo durante "tres o cuatro años", según ha dicho, bajo la supervisión de Valerio Rodríguez Casero, actual diputado del Grupo Socialista y miembro de esta comisión de investigación, la pasada legislatura, cuando era jefe de Servicio de Regadíos de la entonces Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que ha sido además el encargado de formular las preguntas de su formación durante la comparecencia.

Así, el diputado de Vox, Javier Bravo Arrobas, tras advertir esta circunstancia, le ha preguntado si en algún momento había recibido alguna indicación respecto a "paralizar" o "ralentizar" el proyecto, a lo que ha contestado que no, y que en los últimos años, desde que se reactivó el proyecto en 2012, ha mantenido "el mismo ritmo", aunque con momento de "más ánimo" y otras con menos, ha reconocido.

Por su parte, el diputado socialista Valerio Rodríguez Casero ha incidido en la participación del funcionario de la Junta tanto en la reunión de octubre de 2022 en Bruselas como en la redacción de los posteriores informes remitidos para que la Comisión Europea tuviera "por escrito" las cuestiones abordadas presencialmente.

En concreto, Rodríguez Casero se ha referido un "extenso informe" de 79 páginas, y que es el "famoso informe que dice el PP que no se respondió", en el que el propio técnico traslada a la Comisión Europea "la previsión de licitar las obras en el menor paso posible, a lo largo del año 2023", y que, por tanto, el proyecto "continúa hacia adelante", a lo que Gutiérrez ha respondido que "puede ser correcto" porque "era la hoja de ruta que a lo mejor se tenía como técnico en el servicio".

Por otro lado, también ha remarcado que el "órgano competente para hacer la declaración de impacto ambiental" es el autonómico, como así ha ocurrido con el regadío de Monterrubio.

FUERA DEL PDR

Finalmente, el diputado del PP Bibiano Serrano, ha incidido en la reunión en Bruselas, que ha fechado concretamente en el 11 de octubre de 2022, como consta en el acta de la misma.

Sobre este encuentro, el técnico ha insistido en que desconocía que tuviera una trascendencia definitiva para que el proyecto contara o no con financiación europea. "Creía que eran matices de algún trámite ambiental, de algún trámite de nitrato y fuimos a defender un poco la postura", ha señalado.

En este punto, el diputado del PP le ha preguntado si no sabía que "el proyecto de regadío de Tierra de Barros estaba suspendido y que estaba pendiente de multitud de aclaraciones que le habían enviado", a lo que el técnico ha respondido que no notó que estuviera "suspendido" porque en su departamento seguían "rodando" y que "no era conocedor" de que "financieramente" desde la Unión Europea estaba suspendido.

Serrano ha argumentado que desde la Junta "sacaron" el proyecto del PDR porque era una "condición sine qua non" de la Unión Europea para aprobar el PDR, y que el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara se había "comprometido a no comentar el proyecto hasta que se solucionasen todas las dudas" que Bruselas mantenía sobre el regadío.