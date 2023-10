SES bajará en 2024 a los 49 años, uno menos, la edad para el cribado de cáncer de mama a mujeres sin antecedentes

El Servicio Extremeño de Salud (SES) comenzará a citar a partir del primer trimestre de 2024 a todas las mujeres de 49 años sin antecedentes familiares para someterse al cribado para la detección precoz del cáncer de mama.

El anuncio, que supone reducir en un año la edad de las mujeres que realizan actualmente este 'screening', lo ha realizado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, durante su intervención en el acto institucional del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este jueves, 19 de octubre, y que se ha desarrollado en la Asamblea de Extremadura.

En su intervención, en la que ha agradecido a la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEx) el importante trabajo que vienen realizando desde 1998 con los pacientes de cáncer, ha señalado que la investigación es la principal herramienta para alcanzar el 85% de supervivencia de la enfermedad.

El cáncer de mama, ha dicho, es el más frecuente entre las mujeres, mujeres, con un riesgo de padecerlo un 12 por ciento del total. Es decir, una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida.

Una incidencia que se ha incrementado debido al envejecimiento de la población o al sedentarismo, pero también a un mayor diagnóstico de la enfermedad, ha explicado. Sin embargo, la mortalidad está en descenso gracias a precisamente a las pruebas de detección y a la mejora de los tratamientos.

En este sentido, ha señalado que la consejería está comprometida con la adopción de medidas para aumentar la supervivencia de las pacientes, impulsando además un modelo de atención integral a pacientes y familiares. En este punto, ha anunciado la ampliación del cribado de cáncer de mama a las mujeres que hayan cumplido 49 y que no tengan antecedentes familiares a partir del primer trimestre de 2024.

En total, serán 8.080 mujeres que a día de hoy no han sido sometidas a este cribado, reduciendo en un año la fecha de la prueba, teniendo en cuenta, ha advertido, que "un año en diagnóstico es vital", así como se ha comprometido a ir reduciendo progresivamente la edad de realización del screening.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN

Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha señalado que se trata de un acto importante porque se visibiliza este día desde la casa de todos los extremeños, donde tras el acto se ha procedido a la tradicional colocación de un gran lazo rosa en su fachada principal.

Martín, quien ha subrayado que la prevención y la investigación son los dos pilares sobre los que se debe abordar la enfermedad, se ha referido también a la necesaria incorporación de la perspectiva género en todo el proceso de abordaje de la enfermedad.

Así, ha señalado que la cada vez mayor presencia de mujeres en los centros de investigación contribuye a aplicar su propia perspectiva, y abordar los tratamientos teniendo en cuenta el cuerpo femenino, puesto que son ellas, por ejemplo, las que sufren más los efectos secundarios con los mismos.

Por tanto, "urge aplicar el enfoque de género en la investigación", ha dicho la presidenta del Legislativo extremeño, al tiempo que ha animado a todas las mujeres que se enfrentan a la enfermedad, entre ellas las que se han sometido a una mastectomía, a mostrarse "completas" y "plenas". Finalmente, ha señalado que para ello no existe la "vergüenza" porque el cáncer "no se elige", pero sí se puede elegir "combatirlo libres de prejuicios".

TEÑIR DE ROSA EXTREMADURA

También ha intervenido la presidenta de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEx), Isabel Rolán Merino, en este acto que tiene como objetivo dar visibilidad y apoyar a todas la mujeres y hombres que sufren o han sufrido esta enfermedad.

Asimismo, ha explicado que AOEx ha organizado con actividades organizadas por las 22 delegaciones de la asociación "tiñendo de rosa" multitud de localidades. Rolán ha recordado que el pasado mes de febrero la asociación celebró su 25 aniversario, un periodo dedicado a la búsqueda de tratamientos y profesionales para los pacientes, siempre con el objetivo de luchar para que la comunidad autónoma tuviera una atención integral a pacientes con cáncer.

La asociación cuenta con 600 voluntarios, con psicooncólogos en las ocho áreas de salud de la región, y sus profesionales atienden a más de 5.000 personas al año. "Con AOEx no estáis solas, no estáis solos", ha sentenciado.

El acto ha contado con el testimonio ofrecido por la periodista Julia Noriega, que ha relatado su experiencia en primera persona, cuando fue tratada de cáncer de mama en plena pandemia, y quien ha agradecido el apoyo recibido por su familia, la asociación y por el Servicio Extremeño de Salud por "salvarle del precipicio" sin escatimar en gastos para sus tratamiento. "NO he tenido que ir a Navarra ni a Houston, aquí me han salvado".