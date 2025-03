El PSOE dice que la Ley de Concordia reedita el pacto PP-Vox y Unidas que no se puede creer "ni una palabra" a Guardiola

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea ha asegurado que la propuesta de Ley de Concordia, registrada de forma conjunta por el PP y Vox, reedita el pacto entre ambas formaciones que permitió que la 'popular' María Guardiola fuera presidenta de la Junta, mientras que Unidas por Extremadura ha considerado que no se puede creer "ni una palabra" a la presidenta regional.

Las portavoces de ambos grupos Piedad Álvarez, por parte del PSOE, e Irene de Miguel, por Unidas por Extremadura, han realizado estas declaraciones tras conocer el registro de la propuesta de Ley de Concordia que derogaría la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región.

Así, la socialista Piedad Álvarez ha considerado que el registro de esta norma es un "capítulo más en el avance del Pacto del Ventorro a la extremeña" que se está viviendo en la jornada de este jueves en el pleno de la Asamblea, donde el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Pelayo Gordillo, "ha dado alguna pista".

De esta forma, ha recordado que ha pedido a la Junta que recorte las subvenciones a las ONGs y sindicatos, a lo que ha unido el registro conjunto de la propuesta de Ley de Concordia.

"Ni siquiera se ha producido la votación de la Ley de Medidas Fiscales que tienen acordada conjuntamente y ya han hecho un registro de una nueva ley denominada Ley de Concordia. Parece que Vox tampoco se fía del Partido Popular. Y antes que nada, se va a cobrar el peaje", ha recalcado.

Así, y sobre la propuesta de ley registrada, Álvarez ha señalado que, tras una lectura "a vuelapluma", es "en esencia" la ley ya presenta por Vox y que no prosperó al presentar todos los grupos, incluido el PP, una enmienda a la totalidad.

De esta forma, ha criticado que la propuesta de Ley de Concordia "invisibiliza el sufrimiento de las personas LGTBI durante la dictadura", un hecho que, como ha dicho, le da que pensar que la siguiente derogación normativa puede ser la de la Ley LGBTI.

También ha afeado que la ley "diluye el sufrimiento de las víctimas" de la Guerra Civil y lo "invisibiliza" para ampliar el periodo desde 1931, "como siempre Vox defendió", hasta la actualidad, incluyendo el terrorismo.

"Yo lo que tengo claro es que la señora Guardiola no es de fiar, ni para Vox ni para el Partido Socialista. Y no nos importa nada que diga cien mil veces que no va a hacer una cosa, porque al final la hace. Y aquí estamos, como decía, en la segunda parte del Pacto del Ventorro a la extremeña", ha expuesto.

De la misma manera, ha indicado que la propuesta de ley "crea un chiringuito" en contraposición a la postura de Vox de eliminar entidades consideradas por dicha formación como innecesarias.

"Decía la señora Guardiola esta mañana que estaba centrada. Y efectivamente la encontramos centrada. Centrada entre la extrema derecha y la muy extrema derecha, que es donde ella se sitúa cómodamente, de nuevo, reeditando una segunda parte del pacto Partido Popular-Vox", ha apuntado.

Así se ha preguntado por "qué más nos va a costar a los extremeños y a las extremeñas" que Guardiola "mantenga su sillón de presidenta sin haber ganado las elecciones, además de considerar que el "peaje que se ha llevado Vox es bien bajito".

"Es una propuesta de ley de apenas 13 millones de euros, pero en cambio sí que ha colado su propuesta extremista y derechista de la Ley de la Concordia para derogar la que daba dignidad a las víctimas del franquismo en este país", ha dicho en relación a la previsible aprobación este jueves del proyecto de Ley de Medidas Fiscales Urgentes en Materia Tributaria, que llega a la Asamblea con el acuerdo de PP y Vox.

UNIDAS DICE QUE A GUARDIOLA SE LE ESTÁ PONIENDO CARA DE "SEÑOR MAZÓN"

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha afeado que a la presidenta de la Junta, María Guardiola, cada vez se le va poniendo "más cara de señor Mazón", al estar "agarrada a la extrema derecha" y comprar sus tesis. "Ahora socavando los principios democráticos que nos hemos dado con tal de agarrarse al sillón", ha señalado.

"Hace escasamente dos meses la señora Guardiola dijo que la Ley de Concordia de Vox era una ley infame y frentista. Y ahora resulta que dos meses después, solamente para poder sacar adelante sus medidas fiscales que además benefician a los rentistas y a los más ricos, pues aprueba la Ley de Concordia", ha criticado.

Por ello, ha asegurado que a Guardiola no se puede creer "ni una sola palabra" y ha criticado que, en su opinión, ha venido a la política "no a mejorar la vida de la gente, sino a estar bien agarrada al sillón, aunque sea con aquellos que criminalizan a los migrantes, niegan la violencia machista y tiran a la basura la bandera LGTBI".