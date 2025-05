El PSOE considera que la Junta reconoce el "caos" sanitario en Extremadura con el cese de dos directivos del SES

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que la Junta reconoce el "caos" sanitario en la región con el cese de dos directores generales del Servicio Extremeño de Salud (SES) la pasada semana.

Gil Rosiña, en rueda de prensa, ha explicado que los ceses corresponden al responsable de la orden para "retrasar" la entrada de los ciudadanos en la lista de espera del médico especialista y a quien permitió una inversión en la actividad extraordinaria "sin ningún control ni objetivos pactados con los gestores de las áreas de salud".

"Los socialistas vamos a continuar denunciando lo que ocurre porque con los ceses de estos dos señores no se soluciona un problema mientras que siga al mando la consejera actual y la presidenta Guardiola, que han decidido deteriorar de una manera sistemática el Sistema Extremeño de Salud tal y como lo conocíamos", ha recalcado.

INTERVENCIONES A "PRECIO DE ORO"

En este sentido, la portavoz socialista ha destacado que, al mismo tiempo que ha descendido la actividad ordinaria, se ha permitido un aumento "sin control" de la actividad extraordinaria de tarde y fines de semana tras una inversión de 20 millones de euros.

Así, ha explicado que, si antes en una mañana en cualquier hospital de Extremadura se realizaban siete operaciones de cataratas, la realidad es que actualmente se realizan tres por la mañana y siete por la tarde. "Lo que pasa es que las de por la tarde valen a precio de oro", ha dicho.

Por ello, ha apuntado que, si la Consejería de Salud hubiera trasladado que se habían destinado 20 millones de euros a través de la actividad extraordinaria para hacer un plan de choque para rebajar notablemente la lista de espera, se hubiera entendido dicha decisión.

Pero el resultado, ha señalado, es que retrasar la entrada de los pacientes en la lista de espera y gastar 20 millones de euros en actividad extraordinaria ha supuesto un "caos total" porque la lista de espera sanitaria actual "es bastante peor de lo que era".

Concretamente, en consultas con el especialista, "por vez primera" en la historia del Servicio Extremeño de Salud se superan los 100.000 extremeños que esperan para ser atendidos por el especialista y conocer un "diagnóstico de lo que les ocurre".

"En la gestión ordinaria y cotidiana de cada día al frente del Servicio Extremeño de Salud no hay ni un solo parámetro de la sanidad extremeña que esté mejor que hace dos años", ha criticado Rosiña, quien ha aludido a la espera que soportan los ciudadanos para ser citados por su médico de familia, por ejemplo.

"Un sistema que hemos tardado décadas en poner en marcha y que este gobierno por una falta de trabajo, por una falta de seriedad y por una incapacidad manifiesta están deteriorando por momentos y si hay algo que preocupa a la gente desde luego es la atención sanitaria", ha apuntado.

Así, Gil Rosiña ha asegurado que la Junta es un gobierno que "trabaja poco" y que, dos años después, "no se puede seguir viviendo de las rentas". "Dos años después los problemas que en estos momentos sufren los ciudadanos tienen una autoría y la autoría es la de un gobierno que no trabaja, que no se remanga para solucionar los problemas", ha dicho.

LAMENTA EL "BOFETÓN" A LOS MAYORES

Del mismo modo, ha lamentado el "bofetón" dado por la presidenta de la Junta a los ciudadanos de los municipios de Extremadura en la financiación de las plazas públicas residenciales para mayores en residencias privadas y en las gestionadas por los ayuntamientos, determinando que hay mayores "de primera" y "de segunda".

"Desde que gobierna el PP se han duplicado las personas que esperan para poder acceder a una plaza residencial", ha incidido Gil Rosiña, quien ha apuntado que, si en 2024 esperaban 2.300 personas, en la actualidad son 4.000 los mayores que esperan en Extremadura.

"Las medidas y las decisiones políticas de este gobierno sólo están haciendo dos cosas, generar desigualdad entre los vecinos de Extremadura y deteriorar a pasos agigantados los sistemas públicos que protegen a los extremeños eso es el modelo Guardiola", ha criticado.