La Plataforma de Transportistas sigue con el paro tras dos semanas reclamando la bajada del impuesto al combustible

Sigue el Paro Indefinido de la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera y vamos por dos semanas, ya que consideran que la bonificación al combustible es insuficiente y, encima, deberán tributar a Hacienda por esta ayuda en el IRPF, lo cual les penaliza. El portavoz de la asociación de autónomos A.U.P.A, Raúl González, ha asegurado a Onda Cero, que unas de sus principales reivindicaciones, rebajar impuestos al combustible, sigue sin tomarse, y que eso les beneficiaría a ellos, pero también a todos los ciudadanos. También González asegura que no se está tirando leche por el paro del transporte, sino porque no se aplica efectivamente la Ley de la Cadena Alimentaria y no se sanciona su incumplimiento. En cuanto al abastecimiento de productos del Campo, el secretario general de la organización agraria Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, dice que, por ahora, los productos están llegando, aunque sea poco a poco, a la vez que coincide en exigir una rebaja de impuestos al combustible. Preguntado por lo que espera del Consejo de Ministros de mañana, Metidieri dice que poco y pide medidas concretas y no del estilo de las que se aprobaron para intentar paliar los efectos de la sequía. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, señala a Onda Cero, que han notado que ahora el paro no tiene tanto seguimiento, que se han defendido racionando el pienso para el ganado y que, en todo caso, la situación no mejorará de un día para otro.