El Plan de Inversiones Extraordinarias sale adelante aunque con críticas de la oposición

El Pleno Municipal ha aprobado, con los votos a favor del Equipo de Gobierno, 8 en contra de PP y Vox y 3 abstenciones de Ciudadanos el proyecto de inversiones para la ciudad, un plan de inversión extraordinario a que se destinarán, antes de que finalice 2022, más de 16 millones de euros, procedentes del remanente positivo de tesorería del pasado año.

La portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha expuesto en la sesión plenaria que el remanente positivo de tesorería es tan favorable “gracias a la gestión económica, al incremento de licencias de obras, el ICIO, las plantas fotovoltaicas, así como la buena gestión en la planificación publicación y fiscalización de los contratos haciéndolos por más de una anualidad para que sean más económicos y presten un mejor servicio, así como las 318 licencias de actividad”.

El Plan de Inversiones cuenta con más de 43 intervenciones en la ciudad, que suman una inversión total de 16.105.817, 11 euros y que se dividen en tres grandes áreas de inversión que deberán ejecutarse antes de que finalice el año.

De esta manera, la portavoz ha ido desglosando en su intervención en el Pleno Municipal las inversiones totales que se van a destinar a cada uno de los bloques “en el Área de inversión en Empleo, Política Social, Familia y Medio Ambiente con una inversión de más de que suma más de 7.000.000 euros, el Área de Inversión en Obras, Infraestructuras Deportivas y Servicios públicos que suma más de 7.600.000 euros y el Área de Inversión en Promoción y Difusión Turística y Cultural de la ciudad con una inversión de 1.600.000 euros”.

Ha destacado Yáñez que se destinará 1.000.000 en un plan de empleo, sobre todo dirigidas a las mujeres “que suponen el 62% de los desempleados en la ciudad de Mérida por lo que creemos prioritario, no solamente en esa prioridad que siempre tenemos al Empleo, que sea específicamente dirigido a las mujeres”.

Ha informado del proyecto de Museo al Aire Libre de Arte Urbano, consistente en pintar murales en las principales fachadas con una inversión de 430.954 euros que se va a ejecutar en la barriada de La Antigua porque “según el informe de las distintas barriadas es la más indicada para hacer este proyecto que consiste en medidas culturales, de ocio y turísticas que va a tener repercusión y retorno económico y de empleo en esta barriada con habitantes de distintos tramos de edad, económicos y social”.

Los mínimos vitales se incrementan en 120.000 euros y que se suman a los 610.000 euros consignados en presupuestos “a día de hoy son casi 160.000 euros tramitados en estas medidas” ha destacado Yáñez. Inversiones extraordinarias que “por primera vez en la historia de esta ciudad vamos a tener, en tan poco periodo de tiempo, y un montante tan importante de inversiones extraordinarias gracias al remanente de tesorería, toda la ciudad se va a beneficiar de todas estas inversiones” ha señalado la portavoz.

Mérida, gracias a este ambicioso Plan de Inversión verá transformada grandes infraestructuras: Mejoras en centros deportivos, renovación de capas de rodadura, nuevas luminarias, adecuación de centros culturales, adquisición de nueva flota de vehículos para servicios municipales como Policía Local o Parque Municipal, remodelación de zonas verdes y parques…

OPOSICIÓN

Los grupos de la oposición han reprochado al equipo de gobierno que hayan llevado la votación de este proyecto en su totalidad y no en diferentes bloques, ya que se sí están a favor de algunas inversiones pero no comparten otras al no ser prioritarias o no estar bien definidas en el plan. Por parte de Vox Mérida, su portavoz, Ángel Pelayo ha indicado sobre este plan, que es una maniobra electoral y pone en duda que se puedan ejecutar todos los proyectos antes de finalizar el año. Además, critica el plan de empleo a mujeres. Por su parte, desde Unidas por Mérida criticaban la instalación de los nuevos contenedores, ya que el pliego de condiciones con la empresa contratada recoge la instalación de contenedores.

Desde el Partido Popular han criticado que no hayan contado con el resto de partidos para aportar alternativas y que se haya presentado este plan a los medios de comunicación, antes de aprobarse en el pleno.