UPA-UCE Extremadura reclama a la Junta que ponga en marcha el Plan Estratégico del Vino al que se comprometió

La organización agraria UPA-UCE ha reclamado a la Junta de Extremadura que "ponga ya en marcha" el Plan Estratégico del sector vitivinícola al que se comprometió hace meses para "ayudar a paliar el grave problema estructural" que sufre el sector en la región y así abordar posibles soluciones.

"Los agricultores están tomando decisiones completamente a ciegas sin un camino definido que seguir", ha señalado la responsable del vino de UPA-UCE Extremadura, Catalina García, en rueda de prensa este jueves en Mérida, en la que ha apuntado que al inicio de la campaña, el sector partía de "unas expectativas muy buenas" pero que han dado como resultado "una decepción generalizada".

Según los datos que ha aportado, Extremadura recogerá una producción de "excelente calidad", debido a la ausencia de enfermedades en la uva, pero las elevadas temperaturas durante días consecutivos sin descensos nocturnos importantes han hecho que la producción ronde los 2.800.000 hectólitros, lejos de los 3.000.000 que esperaba el conjunto del sector. Además, se esperaba un repunte notable tras dos años de fuerte sequía que mermó mucho la producción, según informa UPA-UCE en nota de prensa.

En cuanto a los precios, ha explicado que el sector esperaba un repunte para el del vino blanco porque no hay demanda en el mercado para el vino tinto, por lo tanto, los agricultores no saben qué hacer ahora con esa uva tinta a la que no pueden darle salida. "Esta situación puede provocar, un año más, la ruina de muchas explotaciones extremeñas de viñedo", ha lamentado Catalina García.

"Con 2,75 pesetas el kilogrado de la uva tinta y 3,20 pesetas el kilogramo de la uva blanca nos encontramos en una situación que pone en peligro la supervivencia del sector, mucho más teniendo en cuenta que se trataba de una campaña definitiva para darle un respiro a los agricultores y que pudieran continuar", ha alertado.

Por todo ello, UPA-UCE ha reclamado a la Junta el establecimiento de ayudas para el mantenimiento del viñedo, ya que se trata de "un sector de vital importancia para la región pero que pierde agricultores cada año por la falta de rentabilidad".

Además, García ha insistido en la necesidad de contar con una línea de ayudas al abandono definitivo, para que los agricultores puedan llevar a cabo de manera digna el cese de su actividad.