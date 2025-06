Los universitarios extremeños pueden solicitar desde este jueves las becas complementarias de la Junta

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha aprobado la convocatoria de las becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias destinadas a ciudadanos de Extremadura, en el presente curso académico 2024/2025, para las que se destina la cantidad máxima de 800.000 euros.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el Decreto 48/2025, de 27 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de estas becas, que pueden solicitarse desde este jueves, y que tienen un importe máximo por beneficiario de 2.500 euros para gastos de residencia.

El decreto tiene como objetivo establecer las bases que regulan la concesión de becas complementarias para sufragar los gastos derivados de la necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso académico de la convocatoria, para la realización de estudios de grado en la Universidad de Extremadura (UEx) o en cualquier universidad pública de España, siempre que dichos estudios de carácter presencial no sean impartidos en la región o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la UEx.

Esta línea de becas autonómicas de la Junta de Extremadura, siguiendo en la línea que emprendió en el curso 2023/2024, sufragará los gastos de residencia del alumnado universitario de Extremadura que no recibe el componente de residencia de la beca del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por situarse la renta de su unidad familiar entre los límites establecidos por los umbrales de renta 2 y 3 de la convocatoria estatal y que, por tanto, sólo tiene concedido el componente de matrícula y el componente de excelencia académica, en su caso.

También beneficiará a los estudiantes que, cumpliendo el requisito de renta, tienen su beca denegada por superar los umbrales de patrimonio, siempre que estos últimos acrediten una nota media en el curso anterior al de la convocatoria igual o superior a 8,00 puntos.

De esta manera, las becas autonómicas complementarán al sistema de becas estatal, permitiendo acceder a la cobertura de los gastos de residencia a un mayor número de estudiantes de la Comunidad Autónoma, indica la Junta en una nota de prensa.

La cuantía máxima de la beca por gastos de residencia durante el curso académico, equivalente a dos cuatrimestres, será de 2.500 euros.

Podrán optar a estas becas complementarias los estudiantes de grados de la UEx y grados en cualquier universidad pública española, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la UEx o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la universidad extremeña en el curso académico en el que inició esos estudios.

Excepcionalmente, quienes se matriculen de los estudios de grado en Trabajo Social en otras universidades públicas, podrán optar a la beca, aunque su nota de acceso sea superior a la nota de corte de la UEx, por tratarse de estudios que son impartidos en un centro adscrito universitario.

El plazo de solicitudes se iniciará el 12 de junio y permanecerá abierto hasta el viernes 11 de julio, o bien desde el 12 de junio al 11 de julio, ambos inclusive.