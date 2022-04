La Unión no apoyará el reparto en el Canal de Orellana si no hay ayudas para todos los agricultores que no puedan regar

La organización agraria La Unión de Extremadura no apoyará la propuesta de reparto de agua consensuada entre la comunidad de regantes del Canal de Orellana y la Consejería de Agricultura al considerar que deja "desamparados" a más de 2.000 agricultores, para los que reclama una serie de ayudas.

La organización agraria asegura en una nota de prensa que esta comunidad de regantes, que distribuye el reparto del agua a más de 50.000 hectáreas de las Vegas Altas del Guadiana, y que en la actual campaña solo tiene una dotación para regar menos del 35 por ciento de la superficie, celebrará este martes, 19 de abril, una asamblea en Valdivia en la que se pretende aprobar dicho reparto del agua para riego.

Al no haber agua para todos los cultivos, se pretende "priorizar" aquellos que menos agua necesitan para su desarrollo y aquellos que tiene más "importancia social", afirma La Unión.

El "problema" se encuentra en buscar una "solución viable" para aquellos agricultores que no van a poder regar esta campaña y a los que "solidariamente se les va a pedir que el agua que les correspondería la cedan a estos cultivos sociales". Según esta organización, en concreto, se va a pedir a los productores de arroz y de maíz que renuncien a regar en la actual campaña.

La Unión viene reclamando desde finales de diciembre la convocatoria de la Mesa de la Sequía para acordar estas mediadas con "mucha más antelación" y no llegar al inicio de la campaña de riego "sin tener resueltos estos problemas". Sin embargo, la Consejería de Agricultura "no ha querido asumir su responsabilidad y este es el motivo por el cual estamos al día de hoy con más incógnitas que acuerdos".

Por ello, La Unión plantea una serie de medidas para no dejar "abandonados" a estos agricultores para salvar la campaña de los cultivos permanentes, de hortalizas, de tomates y de algunas hectáreas de girasol.

Medidas de "solidaridad" hacia estos agricultores que pasan por solicitar una ayuda para toda la superficie que no se pueda regar, con independencia si estaba de arroz o de maíz en años anteriores, en la que se valore las ayudas que no se pueden recibir al no regar más el importe del lucro cesante.

Una ayuda para todos los que no vayan a regar, con independencia de si son o no explotación prioritaria. Por otro lado, y teniendo en cuenta los actuales costes de producción, no se puede "pretender regar mucha superficie con riegos deficitarios", sino que "hay que regar para conseguir la mayor producción posible aunque se riegue menos superficie". Por este motivo, exigen una "dotación normal de riego de girasol para su plena producción".

Asimismo, y ante los "excesivos costes de producción", los que no rieguen "no pueden pagar la parte que les correspondiese de los gastos fijos de la Comunidad", al igual que los que rieguen "no se pueden hacer cargo de la totalidad de los gastos de la misma", ya que se "dispararían los costes y no sería viable ninguna producción".

Por este motivo, plantean que sea la Junta de Extremadura la que se tiene que hacer cargo de financiar los costes fijos de la comunidad, al igual que el Ministerio de Hacienda "se va a hacer cargo de los costes de la confederación".

Finalmente, y ante los "continuos incumplimientos" de los compromisos adquiridos por parte de la Junta de Extremadura, exigen que todas estas medidas sean aprobadas en Consejo de Gobierno antes de aprobar cualquier reparto de agua en la Comunidad de Regantes del Canal de Orellana. De esta forma, solo apoyaran dicho reparto si se cumplen todas sus propuestas.