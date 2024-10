Unidas por Extremadura denuncia que “as becas universitarias de la Junta irán a parar a quienes no las necesitan

La portavoz de Unidas por Extremadura denuncia que el gobierno “ha recortado las becas universitarias un millón de euros” De Miguel ha exigido al gobierno del Partido Popular “la educación afectivo-sexual sea una asignatura integral en las aulas, ante el aumento de los datos de violencia sexual en el último año”.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha comparecido este lunes ante los medios en rueda de prensa para hablar de la gestión de las becas universitarias de la Junta de Extremadura: “Hemos conocido recientemente que se han recibido 850 solicitudes. Como sabéis ya no tienen límite de renta y ya no vienen a complementar nada, porque las que las solicitan tienen que ser personas a las que se les ha denegado la beca del Ministerio, que sí tiene límite de renta. Con lo cual ha cambiado el público objetivo de las becas”.

De Miguel ha defendido que “las becas son un derecho, no un premio”, criticando que “ahora mismo las becas de la Junta son premios a la excelencia para estudiantes que no necesitan ese dinero para poder estudiar. Son becas que no contribuyen a que la educación sea un ascensor social. Son becas que vienen a generar más desigualdad”.

Además, ha añadido que “la realidad es que las becas universitarias sufren un recorte de un millón de euros. Las becas que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura no se les puede llamar beca, son premios a la excelencia y detraen ese dinero de las becas complementarias que venían a garantizar precisamente que los estudiantes que más lo necesitan puedan estudiar en las mejores condiciones, porque las becas del Ministerio no son suficientes”.

La portavoz ha aseverado que “es absolutamente injusto que cuando iban destinadas a los y las jóvenes que sí necesitaban las becas para estudiar, la cuantía fuera diez veces menos que la que es ahora. Es absolutamente injusto, pero nos muestra a fin de cuentas cómo gobierna el Partido Popular, para aquellos que no necesitan el estado de bienestar, dilapidando el dinero público, en lugar de que el ascensor social funcione y la educación sea desigual”.