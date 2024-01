The Black Crowes cerraran su gira mundial el día 9 de junio en el teatro romano de Mérida, como única fecha en España

Nuevo nombre a sumar a la amplia programación del Festival Stone and Music de Mérida en su edición del 2024. Se trata de la mítica banda de rock de Atlante, The Black Crowes. La banda de los hermanos Robinson incluye en su extensa gira de verano “Happiness and Bastards”, una parada, que será la última de la gira y la única confirmada en España el domingo 9 de junio en el teatro romano de Mérida. A las 10 de la mañana de este martes 23 de enero, saldrán a la preventa estas entradas a través de taquilla virtual.