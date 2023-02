SIMEX asegura que de las 407 contrataciones de sanitarios del SES, tan sólo 16 son de médicos

El Sindicato Médico de Extremadura (SIMEX) ha asegurado este sábado que del total de 407 contrataciones de sanitarios anunciada por el Servicio Extremeño de Salud (SES), únicamente el 3,9% son de médicos.

"El sistema sanitario público extremeño tiene un problema de médicos, no de sanitarios", ha señalado este colectivo en nota de prensa. Una cuestión, ha insistido, que viene denunciando "desde hace años, sin que por parte de los responsables del SES se hayan adoptado medidas correctoras eficaces para atraer más médicos a nuestra Comunidad y para fidelizar en ella a los que ya están".

En el documento de mejora de las condiciones laborales del personal del SES presentado a los sindicatos esta semana, ha asegurado SIMEX, "y que el SES pretende que se rubrique este lunes", la Administración regional "reconoce que tiene 78 plazas de Difícil Cobertura, es decir, plazas que llevan más de un año sin ser ocupadas por un titular". Todas esas plazas "son de médicos, 40 en Atención Hospitalaria y 38 en Atención Primaria", ha subrayado.

La solución que aporta el SES, ha explicado el sindicato, "es la contratación de 16 médicos", una medida "a todas luces insuficiente y alejada de la realidad y de las necesidades del sistema sanitario público extremeño".

En esta carencia crónica de recursos humanos médicos radica parte del problema de la sobrecarga asistencial y las demoras (listas de espera) en la atención, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria, ha insistido SIMEX.

Además, ha apuntado que en la cifra de 78 médicos facilitada por el SES, no se incluyen las plazas que se cubren, aunque solo sea un día y posteriormente quedan vacante de nuevo, ya que no reúnen el requisito de llevar un año sin estar cubiertas. Tampoco se incluyen las plazas de Pediatría en Atención Primaria, que se encuentran cubiertas por un médico, pero que este no es especialista en Pediatría.