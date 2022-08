Siete personas infectadas por legionela en Extremadura aunque se considera que no hay brote

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha recalcado que no hay brote de legionela y ha informado de siete personas en Cáceres con infección, que no quiere decir, ha precisado, que todas ellas hayan desarrollado la enfermedad.

Según ha explicado son pacientes que están ingresados en las plantas de medicina interna y hematología con procesos de enfermedad oncológica o hematológica "muy avanzados" y ha añadido que, de estas siete personas, una de ellas ha fallecido, aunque se tendrá que establecer si ha muerto como consecuencia de la legionela o del cáncer de pulmón avanzado que tenía.

Asimismo, dos de ellas han recibido el alta y cuatro están ingresadas en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres pero por otro motivo distinto a la legionela.

El consejero, en rueda de prensa, ha apuntado además que el cúmulo de casos se ha detectado entre los días 2 y 4 de agosto, sin que posteriormente al 4 de agosto se haya notificado ningún caso más de infección, por lo que ha indicado que parece un "cúmulo de casos autolimitado en el tiempo".

También ha precisado el consejero que no es brote porque no hay "nexo epidemiológico" entre ellos, aunque se ha hecho un estudio epidemiológico de "todos y cada uno de los casos".

Así, el único nexo pero que es "muy débil" se encuentra en que la mayoría de los casos han estado o bien por trabajo o bien por cuestión de residencia en la zona de San Jorge, de Cáceres, espacio en el que se han centrado a la hora de hacer las tomas de muestras de una quincena de instalaciones.

Una bacteria que prolifera en verano

El consejero extremeño, que ha comparecido este martes acompañado por el director gerente del SES, Ceciliano Franco, y la responsable de Salud Medioambiental de la Dirección General de Salud Pública de Extremadura, Soledad Acedo, ha destacado que la legionela es un germen que suele crecer y le "suele gustar" las altas temperaturas y el agua estancada, por lo que suele crecer en verano con "cierta asiduidad".

En este sentido, ha precisado que solo algunos serotipos provocan enfermedad en humanos, ya que otros pueden infectar pero no causar enfermedad, y ha añadido que la forma de contagio es por la inhalación de los vapores de agua y es "absolutamente excepcional" que se transmita de humano a humano y "muy improbable" por beber agua.

De esta forma, José María Vergeles ha dado a conocer que a lo largo de julio y de los primeros días de agosto en Extremadura se ha percibido un incremento de entre un 33 y 35 por ciento de personas ingresadas no Covid en plantas de medicina interna y geriatría de patología respiratoria o de complicaciones de sus patologías crónicas, con una "mucha variabilidad" entre zonas de salud.

Así, ante este incremento en el número de ingresos y que en verano es habitual que cuando un paciente ingresa en hospital con síntomas respiratorios y no se encuentra la causa evidente de la infección se suele hacer un antígeno en orina de la legionela, al ser una posible causa, Vergeles ha explicado que es lo que se ha hecho en el Hospital San Pedro de Alcántara, lo que ha arrojado a siete personas con la infección, aunque no quiere decir que todas hayan desarrollado la enfermedad.

Por ello, el consejero de Sanidad ha apuntado que por responsabilidad se ha estudiado ese cúmulo de casos, la causa del mismo y si pudiera haber algún tipo de riesgo para la población desde el punto de vista comunitario.

De este modo, y teniendo en cuenta que una gran parte de los infectados han estado, por trabajo o residiendo, en la zona de San Jorge de Cáceres, la toma de muestras se ha centrado en esa zona en quince instalaciones, como tres torres de refrigeración y el resto en fuentes de agua, fuentes ornamentales o tomas de agua como grifos, bien de hospital o domicilio.

Para conocer el serotipo del germen y la cantidad que existe, se necesitan al menos 10 días, por lo que se ha hecho una prueba de carácter rápido que ha confirmado la presencia de legionela, aunque sin aportar cantidad y serotipo, en determinadas fuentes del Parque del Rodeo de Cáceres.

Por ello, y de forma "preventiva", se ha pedido al Ayuntamiento de Cáceres que se siga el protocolo de limpieza de las fuentes tanto de bebida de agua como de las fuentes ornamentales, además de que se clausurasen las mismas mientras se hacía la limpieza y posteriormente se podían volver a abrir.

"Hemos querido ser proactivos en la información no por el peligro que conlleve el que dé positivo sino debido a que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la información que puedan solicitar y en segundo lugar porque alguien se puede preguntar por qué se cierran las fuentes, y el motivo de cerrar las fuentes es pura y llanamente preventivo sin saber si el serotipo va a ser el que va a provocar enfermedad o no va a provocar enfermedad", ha sostenido.

El agua potable en Cáceres no está comprometida

En este sentido, ha asegurado que no está comprometida el agua potable en la ciudad de Cáceres "en ninguna de sus zonas", por lo que la ciudadanía puede estar "absolutamente tranquila", ya que "no hay ningún riesgo para la salud comunitaria en este momento".

"Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un ejercicio de responsabilidad, que es nuestra obligación", ha reseñado. "Nosotros ahora estamos siguiendo con los crecimientos de las bacterias, ya tenemos el crecimiento de una de las habitaciones del hospital que nos dice que si bien ha crecido legionela no provoca enfermedad en humanos, por lo tanto no hay de qué preocuparse, y las otras muestras de un total de siete de las quince no ha crecido nada en los días que lleva sembrada, con lo cual es bastante improbable que salga", ha apuntado.

Asimismo, a preguntas de los medios, ha precisado que no se tiene ninguna notificación oficial de casos en otras áreas de salud de la región, al tiempo que ha informado de que la legionela es una enfermedad de declaración obligatoria.