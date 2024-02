Segunda jornada de protestas, con más control de la Guardia Civil, sin cortes en las Autovías y con las primeras multas y sanciones

Este miércoles se desarrolló la segunda jornada de protestas del campo extremeño. Los agricultores levantaron los cortes de carretera y a estas horas, todas las vías de la región se encuentran transitables. Ayer los cortes de carreteras estuvieron más controlados por la Guardia Civil y no se permitió el corte de Autovías, como si sucedió el martes.

Además, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informó que "lógicamente ya se está multando" a agricultores que participan en las protestas que se están desarrollando en la comunidad debido a que las manifestaciones "no están comunicadas y por lo tanto no están autorizadas". También en esta clave, contarles que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado que "todos los tractores que pasaron por el casco urbano" de la ciudad "incumpliendo las ordenanzas municipales y sin autorización de la Delegación del gobierno iban a ser sancionados". Sobre este extremo, ayer el fiscal de Seguridad Vial de Extremadura, Diego Yebra, afirmaba que, tal y como se están produciendo los hechos, no se observa "hoy por hoy" trascendencia penal en las protestas que están realizando los agricultores en la comunidad.

En cualquier caso, estaremos este jueves muy pendientes en la que sería tercera jornada de movilizaciones nacionales de los agricultores y esos cortes de vía que podrían volver a sucederse.