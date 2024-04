La Revolución de los Claveles, Saura y la Gastronomía protagonistas de la programación de la Filmoteca de Extremadura en abril

La Filmoteca de Extremadura ha programado para el mes de abril la proyección de diecisiete películas enmarcadas en nueve ciclos, además de una sesión especial de cortometrajes. Este mes destaca el ciclo dedicado a Carlos Saura y la celebración de dos efemérides: el Día Internacional de la Danza y el Día Internacional del Pueblo Gitano.

'Flamenco, Flamenco', 'Deprisa, deprisa' y 'La Caza' son las tres películas que componen el ciclo dedicado al cineasta Carlos Saura, con motivo de la exposición "Carlos Saura fotógrafo. Una vida tras la cámara", en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres.

La Filmoteca ha programado tres de sus películas más representativas. Una de ellas, 'La Caza', contará con la participación de Anna Saura, hija del director, en el coloquio posterior a su proyección, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La filmoteca se suma también a la celebración del 50º aniversario de la Revolución de los Claveles, con la programación de 'Salgueiro Maia - O Implicado', la película portuguesa que tiene como protagonista a la figura más célebre de los Capitanes de Abril, Salgueiro Maia, y para la que se cuenta, además, para la presentación de esta película en Cáceres con la participación del Instituto Camões.