La presidenta de la Junta denuncia como muy lesivo para la región el pacto de investidura de Sánchez y cree que hay muchos socialistas con dudas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha participado en Madrid en los Desayunos Informativos de Europa Press como ponente invitada. Un evento en el que María Guardiola ha sido presentada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo quien ha criticado a Pedro Sánchez y su acuerdo con Sumar, ERC y Junts que califica de chantaje y al que considera que no es digno para ser presidente. Por su parte, Guardiola asegura que el acuerdo lanza un mensaje peligrosísimo ya que no todos vamos a ser iguales y perjudica gravemente a Extremadura. Y es más, la presidenta extremeña dice que hay muchos socialistas con dudas y pide al secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara que sea valiente y se muestre en contra. Por otro lado, María Guardiola dice que la actual situación de inestabilidad nacional nos perjudica y pone de ejemplo al tren, donde desde el 25 de agosto está esperando una respuesta de entrevista con la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez. Además, Guardiola ha anunciado que los próximos presupuestos regionales incluirán la eliminación de facto del impuesto de sucesiones y donaciones, y no solo para personas que tengan lazos de sangre. También ha anunciado que está elaborando un plan con personas influyentes y con vinculación con Extremadura del IBEX 35 para atraer empresas a la región. Otro aspecto que defiende la presidenta extremeña de cara al nuevo sistema de financiación, es que se prime generosamente las dificultades añadidas de regiones como la extremeña con gran dispersión de la población y alta tasa de envejecimiento.