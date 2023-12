La Presidenta Guardiola reafirma el compromiso de Extremadura con el respeto de la Constitución tras el discurso navideño del Rey

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado el compromiso de la región con el respeto "siempre" de la Constitución Española, en pro del "fortalecimiento de la unidad", al término del tradicional mensaje de Navidad del Rey Felipe VI.

Así se ha expresado Guardiola la noche de este pasado domingo, a través de sus redes sociales, donde repitiendo las palabras del monarca ha aseverado que "fuera del respeto, no hay democracia ni convivencia posibles".

Durante su intervención, el monarca ha reconocido que, aunque hay otros temas que preocupan a los españoles, entre los cuales ha citado "la inaceptable violencia contra la mujer" o el acceso a la vivienda para los jóvenes, y no ha mencionado otros como la guerra en Ucrania o el actual conflicto en Oriente Próximo, su deseo era hablar sobre la Constitución y España, porque "tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva".

"Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad", ha sostenido tajante el Rey, en pleno debate en torno a la ley de amnistía presentada por el Gobierno, a cambio del respaldo de los independentistas catalanes a la investidura de Pedro Sánchez, pero sin mencionar esta cuestión en ningún momento en su discurso.

YUSTE

Por cierto, que una foto del rey chocando la mano a niños en el Monasterio de Yuste, Cáceres, con motivo de la entrega del Premio Carlos V, fueron mostradas después del mensaje y sobre el himno nacional.

PP EXTREMADURA

El portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha calificado como "necesario" el discurso de "unión y convivencia" que este pasado domingo ha dado el Rey Felipe VI para felicitar la Navidad, en términos de "reforzar la unidad territorial de España" frente a quienes "quieren destruirla".

Así se ha expresado Juliá este lunes en un comunicado de prensa de la formación en la región, donde se ha apuntado que "los diferentes mensajes destinados al respeto entre españoles, al cuidado de la Carta Magna o de progreso" del monarca son "compartidos y defendidos" desde el PP de Extremadura.

Ello se evidencia, según ha precisado el portavoz, en las "propuestas de impulso" iniciadas por las instituciones extremeñas para dicha protección, así como en las manifestaciones que "de manera pacífica" se han llevado a cabo en las calles para probar que su partido es "fiel a la Constitución, a la unión entre españoles y comunidades".

En este sentido el partido ha asegurado que "siempre" ha llevado "por bandera" la "voluntad de entendimiento con sólidas convicciones democráticas, cívicas y morales".