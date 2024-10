Portugal y Castilla la Mancha "frenan" la conexión de Alta Velocidad ferroviaria entre Madrid y Lisboa por Extremadura

la Consejera portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga asegura sobre el enésimo conflicto surgido por la Alta Velocidad extremeña, en este caso surgido en el trazado a su paso por Toledo, donde sigue existiendo conflicto entre Gobierno central y la Junta castellanomanchega, Bazaga pide que se mire de una vez ya hacia Extremadura.

En este sentido, el Ministerio de Transportes confirmaba ayer que el AVE no circulará por la región en 2030. Aunque sin fecha exacta, el presidente del comisionado del gobierno para el corredor atlántico, sí confirmaba que no circularán trenes de alta velocidad por estaciones como la de Mérida en 2030. ¿Las razones?, el encallamiento de las obras en Castilla la Mancha a su paso por Toledo y los plazos en Portugal, en donde el comisionado, José Antonio Sebastián aseguraba que hasta 2030 Portugal no comenzará las obras, por lo que vaticinan que la conexión con Extremadura estará "poco antes de 2034". Así lo apuntaba en un Foro en Madrid.