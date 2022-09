La policía evita que un centenar de vecinos desalojaran un piso "okupado" en Badajoz

Ayer la Policía de Badajoz tuvo que desalojar a varias decenas de vecinos que tras un cacerolada trataron de acceder a la vivienda de estudiantes que fue okupada en la capital pacense. Estos vecinos se concentraron en la calle para manifestar su indignación. Entraron en el portal e intentaron tirar la puerta abajo. La policía desalojó finalmente a los vecinos del rellano. El piso está ubicado en el número 6 de la calle Altozano.

Los hechos de la ocupación se dieron a conocer cuando cuatro universitarios llegaron de vacaciones a su piso de estudiantes el pasado día 10 y encontraron que alguien había cambiado la cerradura. La Policía les confirmó que habían entrado y que los propios okupas les habían comunicado que no iban a salir del inmueble. Los jóvenes no han podido recuperar sus pertenencias y el propietario del piso no ha podido entrar, mientras una pareja de entre 20 y 30 años continúa haciendo uso de este piso.