ONCE otorga sus premios solidarios a la Unidad de Oncología del Materno de Badajoz o a ADMO entre otras

La Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, 'Dos de Tarde', de Canal Extremadura Televisión, José Galindo Ardila, Ocón Extremeña de Transportes S.L., y la Unidad Oncológica Infantil del Hospital Materno de Badajoz han sido las entidades y personas que han recibido este miércoles en Plasencia los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Extremadura 2023.

Se trata de la máxima distinción que el Grupo Social ONCE concede a nivel autonómico, en reconocimiento a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional de del grupo ONCE.

Bajo el título 'Próxima estación: PORVENIR', la gala presenta al Grupo Social ONCE como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. Es un tren "con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar desafíos y alcanzar metas".

El evento ha contado con la asistencia de, entre otras personas, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, y el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, además de Patricia Sanz Cameo, vicepresidenta de la ONCE.

En la categoría de la Institución, Organización, Entidad, ONG, el Solidarios fue para la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, por ser una entidad referente en el fomento de la donación de médula ósea con un modelo integral que sitúa a Extremadura en los mejores datos nacionales.

ADMO ha logrado, entre otras cosas, la instauración de una red eficiente de captación e inscripción de donantes de médula ósea en Extremadura en los 11 hospitales de la región, la recogida de la sangre de cordón umbilical en las maternidades públicas, y un sistema de apoyo psicosocial para acompañar a las personas que tienen un diagnóstico en enfermedad oncohematológica.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, se premió al programa 'Dos de Tarde', de Canal Extremadura Televisión, por dar cabida a temas relacionados con la discapacidad, con un tratamiento normalizado, además de contar entre sus colaboradores con una persona con discapacidad.

José Galindo Ardila fue el galardonado con el Premio Solidarios a la Persona Física, por su "impecable trayectoria y su dedicación absoluta a mejorar la vida de las personas con discapacidad", a través de ASPACE.

En la categoría de Empresa, el Premio Solidarios recayó en Ocón Extremeña de Transportes S.L., por haber apostado desde sus inicios (hace más de 15 años), por la inclusión laboral de personas con discapacidad, fomentando la creación de empleo en el ámbito rural.

Y en el apartado de Administración Pública el Solidarios fue para la Unidad Oncológica Infantil del Hospital Materno de Badajoz, porque desde su creación en 2005 ha atendido a más de 500 pacientes infantiles y juveniles con cáncer.

La tecnología avanzada y el equipo humano que lo conforman hacen que sus pacientes logren una supervivencia mayor al 80% de los casos. La clave del éxito se debe "a la labor puramente vocacional que tanto profesionales sanitarios, no sanitarios, voluntarios y familias desarrollan con estos pacientes".

El jurado de los Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2023 lo formaron Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura, Ana Díaz, consejera general de la ONCE, Victoria Mª Hernández, vicepresidenta del Consejo Territorial ONCE-Extremadura, Carmen Pereira, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector Extremadura, Pedro Calderón, presidente de CERMI Extremadura, Amelia Molero, concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos, e Isabel Bravo, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cáceres.