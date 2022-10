New Energies publica los detalles técnicos de la Mina de Litio Subterránea en Cáceres

Extremadura New Energies publicaba ayer en su página web todos los detalles técnicos de su nuevo proyecto industrial integrado de procesado de litio mediante una mina subterránea en Cáceres. Se trata del mismo documento que se ha registrado como “documento de inicio” ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Según explica la empresa, “no hay nada que ocultar”, y por eso lo publica, aunque no estén obligados. Inciden en que es importante destacar que se trata de un proyecto vinculante en el que pueden incorporar mejoras, pero no dar un paso atrás, concluyen. En cambio, desde la Plataforma Salvemos La Montaña explican que solo es un documento y no el proyecto ya que a día de hoy tienen prohibido el permiso de investigación.

Salvemos la Montaña mantiene convocado una concentración para el 12 de noviembre a partir de las 12 del mediodía en el Bombo de Cánovas, en Cáceres.