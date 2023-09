El ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta, considera que la cumbre de ministros de la UE en Cáceres le da visibilidad para su candidatura a Capital Europea de la Cultura en el 2031

El ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, cree que la cumbre informal de ministros de Cultura de la Unión Europea que se celebra en Cáceres contribuirá a dar "visibilidad" a la posible candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031. Iceta ha recordado que, cuando se abren los periodos de presentación de candidaturas suelen ser varias las ciudades españolas que se postulan por lo que, desde el Ministerio de Cultura, "no podemos manifestar preferencias hasta que se haya hecho esa elección", pero, sin duda, el hecho de que se haya organizado aquí esta reunión de este nivel contribuye a esa visibilidad y a ese conocimiento de Cáceres y, por lo tanto, estamos muy contentos y me consta de que tanto el ayuntamiento como la diputación y el Gobierno de Extremadura comparten esa alegría y ese compromiso de hacer de Cáceres una referencia inexcusable del patrimonio cultural español". Iceta ha recordado que para ser elegida capital europea de la cultura lo primero que hay que hacer "es levantar el dedo", es decir, que las ciudades españolas que aspiren a ese reconocimiento tienen que manifestarlo, y luego hay un proceso de decantación en el que queda una candidatura. De momento, se han postulado para la capitalidad cultural europea en 2031 ciudades como Granada, Burgos, Toledo, Jerez de la Frontera, Las Palmas y Gijón. Hasta que una de ellas resulte elegida es "un proceso largo", según ha reconocido el ministro español que, no obstante, ha recordado que "Cáceres no es nueva en este camino", porque ya intentó en 2016 alcanzar esa designación y, por lo tanto , "aquí se sabe muy bien lo que hay que hacer y uno de los factores fundamentales es difundir y explicar lo que significa Cáceres desde el punto de vista histórico, cultural, patrimonial y reuniones como ésta nos ayudan". De hecho, según ha indicado Iceta, "los ministros europeos han quedado impresionados con Cáceres", una ciudad muchas veces desconocida en España y "más fuera de nuestro país", que se ha mostrado a la delegación europea en un programa cultural "breve pero intenso", que incluyó una visita al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, uno de los más importantes de España. Además, realizaron una visita al casco antiguo de la ciudad y también pudieron comprobar la "calidad de gastronomía" de la ciudad en uno de los mejore restaurantes en los que disfrutaron "muchísimo" de una velada que "transcurrió muy felizmente". En estas línea, ha señalado que el objetivo de extender por toda España las reuniones informales de ministros era mostrar la diversidad del país y su potencial y "Cáceres tiene mucho que ofrecer y es poco conocido todavía pero reuniones como esta contribuirán a que sea más conocido y apreciado".

ACTUALIDAD POLÍTICA

Respecto a la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, Iceta ha manifestado que en cuanto acabe la reunión en Cáceres viajará a Madrid para asistir al Congreso de Diputados, pero ha afirmado que el Gobierno se comprometió a que la situación política nacional no iba a alterar la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. "Nuestro objetivo es que la reunión discurra bien y se alcancen los acuerdos firmados y que los socios europeos vean que somos capaces de mantener una presidencia aunque estemos en situación de un gobierno en funciones", ha apuntado.