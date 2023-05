La Ministra de Transición Ecológica reafirma la postura de estudiar el caso del derribo de la presa de Valdecaballeros

La Ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera respecto al posible proyecto de demolición de la presa de Valdecaballeros, respecto al que el Ministerio de su competencia está evaluando técnicamente no hacerlo por el interés mostrado por la Junta de Extremadura, Ribera ha recordado que dicha presa se diseñó para refrigerar la central del mismo nombre y que nunca entró en funcionamiento y cuya concesión está extinguida.

Así, ha precisado que en ese caso, si el embalse no tiene otra utilidad o uso y no hay nadie que asuma su mantenimiento o pida un nuevo uso "corresponde derribarlo para evitar peligros". Ese es el caso, asegura, de Valdecaballeros, de gran tamaño pero que no tiene finalidad de abastecimiento y, por tanto, "correspondía tomar una decisión".

Sin embargo, dado que la Junta de Extremadura ha trasladado su interés en mantenerla y porque se ha incorporado al entorno en usos recreativos y de facilidad de acceso al agua en los pueblos limítrofes una presa que estuviera destinada a garantizar abastecimiento y dado que "no hay ningún problema" y se gestiona con total normalidad, el Ministerio está evaluando la opción de no derribarla.

"Es algo que se gestiona con total normalidad", ha asegurado Ribera que ha añadido que no hace falta negociar nada con la Junta de Extremadura, que es la que ha solicitado su mantenimiento.