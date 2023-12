Un millar de personas forman en Cáceres una cadena humana contra la mina de litio de Valdeflores

Cerca de un millar de personas han formado este sábado ante el Ayuntamiento de Cáceres una cadena humana para protestar contra la construcción de una mina de litio en el paraje de Valdeflores y para clamar contra la "dejación de funciones" e intentos de "eludir la responsabilidad del consistorio, tras la emisión de su último informe".

Según ha señalado la Plataforma Salvemos la Montaña, quien ha dado la cifra del millar de personas, el informe realizado a petición de la promotora de la mina "contradice los propios informes municipales anteriores y varias sentencias judiciales que establecen, sin ningún tipo de interpretación interesada, que no se pueden autorizar usos extractivos en Valdeflores".

A ello se suma, según ha recordado en un comunicado la plataforma, que "tampoco se pueden autorizar plantas químicas descomunales a 2 kilómetros del núcleo urbano", dado que ello provocaría, advierten, la contaminación del aire y de las aguas del Calerizo, "oro azul del S.XXI" de los cacereños.

Entre los gritos de los asistentes concentrados ante el consistorio se ha escuchado el tradicional "no a la mina" que resuena en cada uno de los actos convocados por la plataforma, además de otros nuevos como "digan lo que digan la mina contamina", "alcalde, reacciona, la salud no es una broma" o "la mina no está hecha, nos queda mucha mecha".

Durante la jornada, la plataforma también ha leído un manifiesto en el que le han asegurado al alcalde Rafael Mateos que "Cáceres no quiere una mina con descomunales vertederos de residuos mineros, balsas de lodo contaminantes, ni plantas de tratamiento químico en la ciudad, poniendo en jaque" la salud de la ciudadanía.

Asimismo, ha iniciado una recogida de firmas para presentar al gobierno local su "rechazo a los informes contradictorios elaborados y puestos claramente al servicio de la empresa".

"No importa cuánta cantidad de dinero destine Extremadura New Energies a falsear una licencia social que no tiene", ha asegurado Salvemos la Montaña, quien también ha advertido que seguirán oponiéndose "en la calle, en las instituciones y en los tribunales a este proyecto al que las administraciones públicas no deberían defender forzando, las costuras legales y normativas".