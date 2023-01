El juzgado rechaza la demanda del ex oficial mayor del Colegio de Médicos de Badajoz por despido improcedente

El juzgado de los social número 2 de Badajoz ha determinado que el despido del ex oficial mayor del Colegio de Médicos de Badajoz fue procedente. De esta forma, el juez desestima la demanda del ex oficial mayor contra la corporación colegial, a la que solicitaba ser readmitido en su puesto de trabajo y una indemnización de más de 200.000 euros por los daños ocasionados. El Colegio de Médicos de Badajoz despidió al ex oficial mayor tras la denuncia de tres de las trabajadoras de la institución por acoso y abusos sexuales, unas denuncias que se encuentran en la vía penal y a la espera de que se determine la fecha de celebración del juicio contra él.

El despido del ex oficial mayor se produjo hace ahora un año, el pasado 31 de enero de 2022, unos días después de que las trabajadoras del Colegio de Médicos presentaran sus respectivas denuncias ante la Policía Nacional, lo que motivó que el antiguo trabajador de la corporación colegial fuera detenido y posteriormente puesto en libertad con orden de alejamiento hacia todas las trabajadoras, que habían puesto en conocimiento de la institución el acoso y abusos que estaban recibiendo del entonces oficial mayor. Tras conocerse el caso y activarse el protocolo interno, la junta directiva del Colegio de Médicos de Badajoz determinó su despido fulminante.

Ante esta sentencia cabe recurso en la Sala de los Social del Tribunal Supremo de Extremadura.