La Junta de Extremadura presenta su Plan de Atención Primaria dotado con 780 millones de euros

Se ha presentado en Don Benito el Plan de Atención Primaria de Extremadura 2022-2023 que tendrá una inversión de 780 millones de euros para el próximo año y un incremento en 310 plazas de formación sanitaria especializada. Contempla la modificación de la cartera de servicios y dar un mayor protagonismo a enfermería. Así lo avanzado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, momentos antes del inicio del Consejo de Gobierno que se celebra en esta localidad pacense. Vergeles destaca, entre otros, el incremento en cerca de un centenar de médicos de Familia. También resalta que más del 30 por ciento de la inversión en Sanidad va a Atención Primaria. El consejero espera volver al modelo de atención que teníamos conjugándolo con la atención no presencial para determinadas consultas, así como dar más protagonismo al ciudadano también en la gestión de los servicios. Por otro lado, se ha referido al anuncio de huelga de médicos en Extremadura, indicando que para la negociación colectiva dejan algo tan importante como plan de ordenación de recursos humanos del SES, donde va el incremento de plantillas, el abordaje de todo lo que tiene que ver con la exención de guardias y la organización de alianzas estratégicas para dar una mayor cobertura.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que las dificultades que atraviesa la Atención Primaria "no se resuelve abriendo las puertas, de par en par, de las facultades de medicina, que provocaría el rebosamiento del sistema". Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en Don Benito durante su intervención en la presentación del Plan de Atención Primaria de Extremadura 2022-2023. El jefe del Ejecutivo extremeño ha recordado que esta asistencia sanitaria esencial "no nació para cubrir el servicio de urgencias extrahospitalarias", sino que se creó para que "los índices de salud mejoraran", para que "el profesional médico pudiera sentirse más desarrollado en relación con su profesión", para que "el paciente pudiera sentirse mejor, no solo en el tratamiento de su enfermedad, sino también como persona", para que "los centros de salud fueran más eficientes". Por ello, ha abogado por afrontar "el fondo de la cuestión" y dar una solución a las dificultades que atraviesa la Atención Primaria, porque esta situación, ha insistido, "no se resuelve abriendo las puertas, de par en par, de las facultades de medicina". El presidente extremeño también ha resaltado la importancia de la vocación médica, al tiempo que ha alertado de que "el problema más urgente que tenemos se llama 2022-2032", puesto que durante ese periodo "se jubilarán los profesionales que se incorporaron entre los años 70 y 80 en las nuevas facultades de medicina, con motivo del nacimiento del nuevo sistema de salud que atrajo a mucha gente". El jefe del Ejecutivo regional se ha referido a la "ley de la cuna" como "la ley más injusta del mundo, la ley que dijo a las personas, en función de dónde nacen, cómo tienen que ser sus vidas", por lo que, ha incidido, "no hay nada más capaz de combatir la ley de la cuna que un buen sistema de salud". A la jornada han asistido unos 300 profesionales de la Medicina y la Enfermería vinculados a la Atención Primaria (AP), principalmente coordinadores de los equipos de AP y responsables de Enfermería.