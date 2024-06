Investigadores de la Universidad de Extremadura analizan la vinculación entre las prácticas de economía circular y los ODS

Un grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) analiza por primera vez la vinculación entre las prácticas de economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un reciente estudio publicado en la revista 'Humanities and Social Sciences Communications' del grupo Nature.

El estudio, encabezado por Dolores Gallardo, profesora de Economía y Finanzas de la UEx, se centra en la economía circular, un área "fundamental" en los modelos económicos actuales que intenta desarrollar prácticas "más sostenibles" en consonancia con los retos globales definidos en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas.

El artículo, titulado 'How does the circular economy achieve social change? Assessment in terms of sustainable development goals', está firmado por investigadores de la UEx y de la Universidad de Zaragoza, y establece un primer marco de referencia para el estudio conjunto de estas dos áreas de interés social y económico.

Tal y como han podido comprobar lo investigadores, la economía circular se relaciona "estrechamente" con los ODS, especialmente el Objetivo 12: producción y consumo responsables o el Objetivo 13: Acción por el clima.

Además, de manera transversal, ayuda a conseguir el Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico, ya que esa transición hacia una economía circular genera oportunidades de empleo en sectores relacionados con la gestión de los residuos, reparación o reciclaje y todo ello es fuente de crecimiento económico y bienestar social, explica en nota de prensa la UEx.