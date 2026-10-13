El Infoex interviene en 13 incendios forestales en la última semana, que calcinan 48 hectáreas

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 37 incidentes, de los que 13 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 48 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De estos incendios, nueve se han producido en la provincia de Badajoz y los otros cuatro en la provincia de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En esta semana de la Época de Peligro Alto, que comenzó el pasado 1 de junio, no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), ni ha sido necesario declarar ningún nivel de gravedad, que se establece en función de la evolución del incendio y de su posible afección a personas, bienes e infraestructuras.

En cuanto a la previsión para la próxima semana, esta estará marcada por el predominio de la estabilidad atmosférica en Extremadura, con escasez de precipitaciones y temperaturas que podrían situarse por encima de los valores habituales para esta época del año. Estas condiciones favorecerán el mantenimiento de la disponibilidad de los combustibles forestales, especialmente los más finos, que estarán más disponibles para arder durante las horas centrales del día.

Para la segunda mitad de la semana, el Infoex no aprecia por el momento un cambio significativo que permita anticipar una mejora generalizada de las condiciones meteorológicas respecto al peligro de incendio. Aunque el descenso térmico nocturno puede favorecer cierta recuperación de la humedad, la ausencia de lluvias relevantes podría mantener la vegetación en condiciones propicias para el inicio y propagación del fuego.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura ha recomendado seguir manteniendo las precauciones para evitar incendios forestales y ha recordado la importancia de realizar los usos y actividades conforme a la normativa vigente, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendio existente en cada momento.