Una imagen de una persona con muletas en el Teatro Romano de Mérida de Armando Chorrero gana el Concurso 'Sin barreras'

Una instantánea de una persona con muletas en el Teatro Romano de Mérida titulada 'La historia sin barreras' y realizada por Armando Chorrero Dillana de Jaraíz de la Vera (Cáceres) ha resultado ganadora del primer premio del XI Concurso de fotografía 'Sin barreras', que organizan Apamex y la Diputación de Badajoz y cuyos galardones se han entregado este martes, día 6, en un acto celebrado en el Hospital Centro Vivo de la capital pacense.

En esta undécima edición, el jurado ha seleccionado cuatro fotografías premiadas y ha otorgado una mención especial entre el centenar de imágenes presentadas. Junto al primer premio, los otros tres han recaído en Francisco Javier Domínguez García, de Jerez de la Frontera (Cádiz), por 'Los límites los pones tú'; Luis Carlos Ruiz Pérez de El Tiemblo (Ávila) por 'Bailarines callejeros de tango', y Jorge Muirgondo Gallastegui de Zumaia (Guipúzcoa) por 'En la lucha de la vida'.

El jurado ha acordado conceder una mención especial a David Piqueras Aparicio de Puerto de Sagunto (Valencia) por su fotografía 'Observatorio de Aves Casa Penya', como ha destacado en declaraciones a los medios el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, que ha valorado que el concurso se ha consolidado desde que hace unos años lo abrieran al ámbito nacional.

Así, participan fotógrafos de prestigio y profesionales que desarrollan su labor en revistas de viajes y de todo tipo, lo que permite darle "un caché". Estas personas, ha explicado, miran desde su objetivo los espacios de otra forma, porque se han interesado por la accesibilidad para concursar, de manera tal que cuentan con propuestas de personas de casi todas las comunidades autónomas, así como de Argentina o Chile.

"Al final lo que recogen es la interacción de las personas con la accesibilidad", dado que "no es identificar una solución que se ha dado, sino que tienen que intervenir personas, y ese es el objetivo que se mantiene", ha dicho, además de destacar que las fotos contengan mensajes "muy impactantes" y "positivos para que se vean buenas prácticas".

Una vez que se entregan los premios, se presenta una exposición que se puede ver estos días hasta el 25 de octubre en el Hospital Centro Vivo con una treintena de imágenes que muestran ejemplos de cómo se pueden eliminar barreras.

Posteriormente, recorrerá distintas localidades dentro de esta muestra itinerante que, al mismo tiempo, permite que "muchos" alcaldes tomen "buena nota" y "decisiones ex profeso" a partir de lo que han visto, según Gumiel, para quien este certamen permite utilizar la fotografía como herramienta de trabajo y "aliada".

Los premios consisten en 1.500 euros en material fotográfico para el primero, que obligatoriamente tiene que recoger un espacio de la provincia de Badajoz, y el resto 500 euros también en dicho tipo de material.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha puesto en valor que se trata de una nueva edición en la que, "una vez más", se pone de manifiesto la colaboración que tiene la institución provincial con Apamex para difundir y, sobre todo, visibilizar la igualdad, al trabajar en la eliminación de barreras y de fronteras para tener una sociedad "cada vez más inclusiva".

La Diputación de Badajoz, ha recordado, promueve también un Plan de Accesibilidad, cuya última edición se publicó el pasado 21 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia y los ayuntamientos interesados tienen hasta el 15 de octubre para presentar sus propuestas, con un importe cercano a 700.000 euros.

Se trata, ha concluido, de un programa que la institución provincial lanza desde 2021 con una inversión de casi 5 millones en estos últimos años en elementos que se pueden ver en este tipo de fotos o en el propio Hospital Centro Vivo, donde se ha adaptado dos aseos para personas ostomizadas.