Guardiola defiende en Bruselas que la UE reconozca la prevención de incendios como un objetivo ambiental prioritario

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este martes la necesidad de convertir la prevención en un eje central de las políticas europeas.

"No existe mayor impacto ambiental para un espacio natural que un gran incendio forestal. Por eso pedimos que la prevención de incendios sea reconocida explícitamente como un objetivo ambiental de la Unión Europea y que vaya acompañada de financiación adecuada y apoyo a las regiones más expuestas", ha reclamado.

Guardiola se ha pronunciado en estos términos en un debate sobre incendios forestales y sequía que ha tenido lugar durante el Pleno de octubre del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que se celebra esta semana en la capital comunitaria en paralelo a la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, el foro anual europeo de referencia en materia de Política de Cohesión y desarrollo regional. "Gestionar también es conservar", ha declarado.

La jefa del Ejecutivo autonómico también ha recordado que los incendios forestales y la sequía ya no son fenómenos excepcionales, sino más bien una realidad cada vez más frecuente en nuestras regiones. Y para ello ha puesto el ejemplo de Extremadura, "donde cada año afrontamos incendios más intensos y períodos de sequía más prolongados, con graves consecuencias ambientales, económicas y sociales".

Asimismo, Guardiola ha asegurado que "necesitamos que la normativa ambiental facilite, y no dificulte, actuaciones esenciales como los cortafuegos, el mantenimiento de accesos, la gestión forestal activa o el apoyo a prácticas tradicionales como el pastoreo extensivo y los desbroces preventivos".

En este debate ha intervenido también Kamal Kishore, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y director de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

EL PLENO DEL CDR

Durante la sesión plenaria del CdR se han celebrado también otros debates sobre políticas sociales y empleo, con Roxana Minzatu, vicepresidenta ejecutiva para los Derechos Sociales y las Capacidades, el Empleo de Calidad y la Preparación de la Comisión Europea; las Capitales Europeas de la Cultura 2027 y la Brújula de la Cultura para Europa, con Glenn Micallef, comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte de la Comisión Europea; o el sector automovilístico, con Brigitte Torloting, presidenta de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción (ARA).

Del mismo modo, se han analizado y votado sendos dictámenes sobre la industria de la defensa, la aceleración industrial, el transporte sostenible, la bioeconomía, las infraestructuras tecnológicas, las capacidades para el futuro, la ciberseguridad, la salud cardiovascular, o la prevención del terrorismo, entre otros asuntos.