Guardiola considera la condonación de la deuda un "atraco" a los españoles para "contentar al separatismo"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado la propuesta de condonar la deuda a las autonomías aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) como un "atraco" a los españoles para "contentar al separatismo".

"Atraco a los españoles para contentar al separatismo. No seremos cómplices. La "quita" no es gratis: la pagamos todos. La deuda no desaparece, la cargan sobre nuestras espaldas. Exigimos responsabilidad, transparencia e igualdad", ha aseverado Guardiola en su perfil en 'X'